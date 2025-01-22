Evren Turhan

GALATASARAY puansız Dinamo Kiev'e karşı maçın favorisiydi. Okan hoca maça Hatayspor maçının 11'i ile başladı. Sarı-Kırmızılı takım maça da çok iyi başladı. Oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. İlk yarıda müthiş ön alan baskısının yanı sıra istediklerini de rahat bir şekilde sahaya yansıtan bir Galatasaray vardı. Sanchez ve Abdülkerim'in golleriyle de ilk 22 dakikada 2-0'ı buldu. Ancak ilk yarının sonlarında gelen gol Dinamo Kiev'in ikinci yarıya daha dirençli çıkmasını sağladı. Muslera'nın o golü yememesi lazımdı.



Galatasaray ikinci yarıya da çok etkili başladı ve üçüncü golü de buldu ancak sonradan adeta frene bastı. Kiev'de ikinci yarıda oyuna giren Yarmalenko konuk takım adına maçı değiştiren isim oldu. Galatasaray'ın oyununda bu sezon tek büyük sıkıntı olan yenilen basit goller bu maçta da sürdü.

Galatasaray'ın tempoyu düşürüp topun kendisinde kalmasını sağlaması gerekiyordu ancak bunu başaramadı.

Yunus en kötü maçlarından birini oynadı. Okan hoca da değişikleri yapmakta geç kaldı. Galatasaray çok rahat kazanacağı maçta yaşadığı konsantrasyon kaybıyla büyük şok yaşadı.

"Galatasaray sezon başından beri yediği basit gollere çare bulamıyor. İkinci yarı 3-1'den sonra tempoyu bir türlü düşüremediler."