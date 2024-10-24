Evren Turhan

GALATASARAY ligdeki yüksek formundan sonra Avrupa'daki Elfsborg maçına da kazanmak için çıktı. Takım hem moralli ve Galatasaraylı taraftarlar da mutluydu. Özellikle ilk yarıda Sarı-Kırmızılılar inanılmaz bir oyun oynadı. Yıldızlar; Icardi, Barış ve Osimhen çok iyiydi.

3 gol attılar ama; 3 gol daha rahatlıkla atabilirlerdi maçta.

Soyunma odasına 6 golle girilebilirdi.

Sara'nın yaptığı asist muhteşemdi. Okan Hoca ilk defa 3'lü oynadı uzun zamandan beri. Diğer maçlarda sonradan bu dizilişe dönmüştü savunmada.

Ama ilk 11'de ilk kez denedi. Yunus ve Barış kenar organizasyonlarını çok iyi yaptı.

Savunma ve hücum anlamında çok başarılıydılar. İkinci yarıda basit yenilen gol ve gelen penaltı bütün dengeleri bozdu.

Herkes acaba berabere biter mi moduna girdi.

10-15 dakikalık bölümde orta saha kaybedildi. Okan Hoca hamle yaparak Barış ile Mertens'i çıkararak Kerem Demirbay ve Berkan'ı oyuna aldı.

Bence doğru yaptı. Galatasaray her maçı ciddiye alıyor. Önemli olan Avrupa'da bu maçı kazanmaktı.

Ve Galatasaray bu iyi gidişatını kazanarak sürdürdü.

"Galatasaray her maçı ciddiye alıyor.

Sarı-Kırmızılılar için önemli olan Avrupa'da maçı kazanmaktı. Aslan'da iyi gidişat sürüyor."