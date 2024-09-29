Evren Turhan

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, PAOK maçından sonra keskin bir rotasyon yaptı.

İlk defa 4-4-2 sistemini tercih etti Okan hoca. Hem derbi hem de PAOK maçında oynayan oyuncuları değiştirdi. Yeni transferlerden Jelert ve Sallai 11'de oynadı. Ön tarafta ilk defa çift santrafor denedi. Osimhen ve Icardi yan yana oynadı. İlk 15- 20 dakika Kasımpaşa oyunu kitledi. Galatasaray, Osimhen ile ilk golü buldu. Sanchez'in olmayışı Galatasaray'ın geride oyun kuruluşu etkiledi. Kasımpaşa topu Nelsson'a yönlendirmek için ısrar etti. Sara'nın müthiş ortasında sahneye yine Osimhen çıktı. Sonrasında da Icardi. Osimhen'in sakatlığı üzdü. Okan hoca onu riske etmedi.

İkinci yarıda eski sisteme dönmek zorunda kaldı Okan hoca.

Galatasaray ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı.

Bunun sonucunda da kalesinde üst üste goller gördü. Çok geride kabul ettiler oyunu. 3-0 öne geçtikten sonra puan kaybı kabul edilebilecek birşey değil. Okan Buruk ve öğrencileri bu maçtan gerekli dersleri çıkartacaktır. Ama bu kalitede bir takıma yakışmadı.

"Galatasaray ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı. Bunun sonucunda da kalesinde üst üste goller gördü.

Çok geride kabul ettiler oyunu."