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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 17 Ağustos 2024

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Doğru 11 ve önemli 3 puan

OKAN hoca zorlu Konyaspor deplasmanında değişiklikler yaparak başladı.
Yeni transfer Sara ilk 11'deydi.
Köhn'ün rahatsızlığından dolayı Dubois sol bekte forma giydi. Kerem Aktürkoğlu, Barış, Mertens ve Icardi 4'lüsü hücum hattındaydı.
Bence Okan hoca en doğru isimleri tercih etti. Ön tarafta dinamik ve seri oyuncular vardı.
Kerem'in haftalardır hakkında yapılan "Gidecek mi kalacak mı" söylentilerine bir yanıt vermesi gerekiyordu. O da iyi oyunuyla, golüyle, asistiyle tepkisini verdi.
Barış da sağ çizgiyi iyi kullandı.
Merkezde Torreira-Sara uyumu iyiydi. Ancak Sara'nın çok yetenekli ve oyunun hücum kısmında daha etkili olması gerekiyor.
Savunmada yenilen golde Kaan ve Kerem'in büyük hatası vardı.
Genele bakarsak böyle zorlu bir deplasmanda Galatasaray'ın iyi oynadığını düşünüyorum.
Nelsson ve Abdülkerim son maçlara göre iki görüntü verdi. Icardi gerçekten de bu takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yaptığı asist ve attığı koşularla kalitesini ortaya koydu. Okan Buruk son bölümde yaptığı değişiklikler ile skoru korumaya çalıştı. Bence Galatasaray'ın attığı gol temizdi. VAR'ın müdalelesi ve gol iptali hatalı.

Bence Galatasaray'ın attığı gol temizdi.
Hem VAR'ın müdalelesi ve hakemin yaptığı gol iptali kesinlikle hatalı bir karar oldu.

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