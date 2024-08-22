Evren Turhan

GALATASARAY, Young Boys karşısında bu sezonun en önemli maçına çıktı.

Turu geçip hem Devler Ligi'ne katılma hem de transferler için bütçeye sahip olacaktı. Galatasaray, suni çim olduğu için maçın başında ciddi adaptasyon sıkıntısı yaşadı. Top Galatasaray'da gözükse de Young Boys golleri bulan taraf oldu. Defansta yapılan zincirleme hatalar golleri getirdi.

Galatasaray'ın eni iyi yaptığı şeylerden biri ön alan baskısı ancak topu oyuna sokmada sıkıntı yaşayan stoperlere karşı bunu hiç yapmadılar.

Eğer bu baskı yapılsa gol çok daha erken gelirdi. 2-0'dan sonra Okan hoca hamleler yaptı.

Özellikle Batshuayi hamlesinden sonra hem pozisyonlar, hem de goller geldi. Son bölümde Abdülkerim'in topu çıkarmak isterken yaptığı hata hem penaltıya hem de takımın 10 kişi kalmasına neden oldu.

Sara'yı beğendim.

Biraz daha önde oynaması halinde daha etkli olacağını tahmin ediyorum.

Genele baktığımızda Okan Buruk ilk yarıdaki kötü oyunun özeleştirisini yapacaktır. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyunu gerçek oyunu. Bu oyunu sergilediği takdirde İstanbul'da Young Boys'u çok rahat eler.

"Galatasaray ön alan baskısını hiç yapamadı.

Ancak; ikinci yarıdaki oyunla Young Boys'u rahat eleyeceğini düşünüyorum"