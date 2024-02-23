Evren Turhan

GALATASARAY Prag'a son 16'ya kalmak için gitti. Ancak maça kötü başladı Galatasaray... Abdülkerim'in golünden sonra toparlandı Galatasaray. O bölümde Barış Alper Yımaz ve Mertens çok iyi işler yaptılar.

Ama Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir türlü istenilen son vuruşları yapamadı. 1-1'den sonra skor Galatasaray lehine daha da artabilirdi. Preciado sol kanadı çok zorladı. Kerem Aktürkoğlu, Berkan'a hiç yardımcı olmadı. Barış Alper hem savunmada hem de hücumda çok etkiliydi. Kerem Demirbay'ı ilk yarıda etkili göremedim. Ancak Torreira yine üzerine düşeni yaptı.



PLANLAR BOZULDU

Çok da pozisyon vermedi Galatasaray...

İkinci yarıya daha etkili başladık.

Okan hoca gerekli hamleleri de yaptı.

Oliviera ve Zaha oyuna girdi.

Tam Galatasaray toparlandı diyecektik ki Kaan Ayhan'ın atılması tüm planları bozdu.



BÜYÜK BOŞLUKLAR

Nitekim 10 kişi kaldıktan sonra ibre Sparta Prag'a döndü.

Savunmada büyük boşluklar oluştu ve bunu çok iyi değerlendirdiler.

Avrupa'da çok büyük başarılara imza atan Galatasaray ne yazık ki play-off turunda kupaya veda etti. Evet Avrupa hayalleri bitti ama Galatasaray artık tamamen lige konsantre olmalı. Çünkü Galatasaray'ın yeri her zaman Devler Ligi.



"Tam Galatasaray toparlandı diyecektik ki Kaan Ayhan'ın atılması tüm planları bozdu.

Sonuçta hüsran oldu."