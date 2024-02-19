Evren Turhan

GALATASARAY, zorlu Ankaragücü deplasmanına galibiyet için gitti. Maç öncesi saha şartları çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin kazanmasıyla bütün gözler bu maçtaydı.

Galatasaray öyle bir başladı ki şampiyonluk meşalelerini yakmış gibiydi.

Torreira'yı dinlendirilen Okan hoca Berkan'dan da benzer bir verimi aldı. Sahanın her bölümünde baskı yapan Galatasaray, Ankaragücü'ne nefes aldırmadı ve goller de arka arkaya geldi.

Özellikle ikincisi derslik bir goldü. Ön alan baskısı, kapılan top, Barış'ın bindirmesi, pası ve Sanchez'in golü.

Derrick Köhn gayet iyiydi.

Çok dengeli ve kuvvetli bir oyuncu, takıma çok fayda sağlayacak gibi gözüktü. Sahada hiç kötü yoktu ancak Kerem Aktürkoğlu bir başkaydı.

Hırslıydı ve müthiş oynadı.

İkinci yarıda Galatasaray oyunu rölantiye aldı. Yapılan değişikliklerle Prag maçını düşündü Okan Buruk. Icardi'yle atılan golün iptal edilmesi ve Ankaragücü'ne ilk sarı kartın 78'de çıkması mantık dışıydı.

Galatasaray, puan kaybı bekleyen rakibini bir kez daha hüsrana uğrattı.



"Galatasaray sezonun en iyi maçlarından birini oynadı.

Şampiyonluk meşalesi yanmış gibi mücadele eden Aslan, 3 puanı kaptı."