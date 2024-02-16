SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Evren Turhan Dersler çıkarılmalı
Evren Turhan

EVREN TURHAN

16 Şubat 2024, Cuma

HABERİ
SESLİ DİNLE

Dersler çıkarılmalı

GALATASARAY, turu geçmek için avantajlı skoru almak adına çıktı sahaya.
İlk dakikalarda Prag iki net fırsatı harcadı. Pozisyon verirken gol bulmak Galatasaray'a moral verdi.
25. dakikadan sonra Galatasaray toparlandı. Aktürkoğlu çok durgundu. Demirbay ise çok iyi bir 60 dakika çıkardı.
Sağ ve sol beksiz Galatasaray, yenilen gollerde bunun acısını çekti. Sacha Boey'un eksikliğini derinden hissediyor takım.
Nelsson'un atılmasının ardından oyun üstünlüğü Sparta Prag'a geçti. Rakip takım elini kolunu sallaya sallaya orta sahayı geçti. Okan Buruk'un buna uzun süre çözüm bulamaması beni şaşırttı. Orta sahanın bu kadar boş kalması ve Torreira'nın tek başına hücum pres yapması gerçekten hiç akıl karı değildi.
Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyun dengelendi.
Mauro Icardi 1 asist yaptı, çok güzel de bir pas verdi ilk yarıda. Haftalardır aradığı golü son dakikalarda bularak nihayet üzerindeki ölü toprağını attı.
Galatasaray az da olsa tur için avantajlı skoru aldı ama bu maçın özelinde çok önemli derslerin çıkarılması gerekiyor.

Okan Buruk değişikliklerde çok geç kaldı. Orta saha boştu. Rakip 10 kişi kalınca oyun dengelendi. Icardi nihayet gol attı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Daha farklı olmalıydı 11 Şubat 2024, Pazar Zorlansa da kazandı 07 Şubat 2024, Çarşamba Erken goller kilidi açtı 03 Şubat 2024, Cumartesi Cimbom vurgun yaptı 30 Ocak 2024, Salı
SON DAKİKA I Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de!
Atama kararları Resmi Gazete'de!
SÖKE AİLE MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
SÖKE AİLE MAHKEMESİNDEN
🤲🏻16 ŞUBAT CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN || Diyanet İşleri Başkanlığı ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?
16 ŞUBAT CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN ||
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
▶️ GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI CANLI 📺 GS ACS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ VİDEO HABER
▶️ Galatasaray - Sparta Prag maçı CANLI İZLE
SON DAKİKA