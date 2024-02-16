Evren Turhan

GALATASARAY, turu geçmek için avantajlı skoru almak adına çıktı sahaya.

İlk dakikalarda Prag iki net fırsatı harcadı. Pozisyon verirken gol bulmak Galatasaray'a moral verdi.

25. dakikadan sonra Galatasaray toparlandı. Aktürkoğlu çok durgundu. Demirbay ise çok iyi bir 60 dakika çıkardı.

Sağ ve sol beksiz Galatasaray, yenilen gollerde bunun acısını çekti. Sacha Boey'un eksikliğini derinden hissediyor takım.

Nelsson'un atılmasının ardından oyun üstünlüğü Sparta Prag'a geçti. Rakip takım elini kolunu sallaya sallaya orta sahayı geçti. Okan Buruk'un buna uzun süre çözüm bulamaması beni şaşırttı. Orta sahanın bu kadar boş kalması ve Torreira'nın tek başına hücum pres yapması gerçekten hiç akıl karı değildi.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyun dengelendi.

Mauro Icardi 1 asist yaptı, çok güzel de bir pas verdi ilk yarıda. Haftalardır aradığı golü son dakikalarda bularak nihayet üzerindeki ölü toprağını attı.

Galatasaray az da olsa tur için avantajlı skoru aldı ama bu maçın özelinde çok önemli derslerin çıkarılması gerekiyor.

Okan Buruk değişikliklerde çok geç kaldı. Orta saha boştu. Rakip 10 kişi kalınca oyun dengelendi. Icardi nihayet gol attı.