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Evren Turhan

EVREN TURHAN

11 Şubat 2024, Pazar

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Daha farklı olmalıydı

GALATASARAY, favori olarak sahaya çıktığı maça hızlı bir başlangıç yaptı.
Özellikle hücumda Mertens'in önderliğinde inanılmaz üretken bir ilk yarı geçirdiler. Barış Alper'in hırslı oyunu ve deparları dikkati çekti. Hem savunma hem de hücumda çok istekli. Galatasaray ilk yarı iki tane çok güzel gol attı.
Torreira ile Kerem orta alanda yine iyi oynadılar. Demirbay biraz tutuktu ama daha sonra toparladı. Aslında ilk yarıda skor çok daha farklı olabilirdi. Galatasaray 3 ya da 4. golü de bulabilirdi.
Kerem Aktürkoğlu da çok iyi mücadele ediyor ama basit top kayıpları onu demoralize ediyor.
Bu da takıma zarar veriyor. Icardi bir türlü topla buluşamadı. Fizik olarak daha iyi bir görünüme gidiyor. Golcü, gol atarsa kendine geliyor. Bekte Berkan yine görevini yaptı.
İkinci yarıda Kerem devam etmedi.
Zaha oyuna girdikten sonra daha etkili işler yapmalı.
Finallerde işi bitiremiyor. Çok geride top alıyor. Kaleye yakında gol atması gerek. Yeteneğini ceza sahası içinde kullanmalı. Sanchez de harika oynadı. Her geçen gün üstüne koyuyor. Nelsson ile iyi anlaşıyorlar. Neticede Galatasaray birçok pozisyon bulduğu maçı da hak ederek kazanmayı bildi.

"Galatasaray maçı daha farklı kazanabilirdi.
Birçok pozisyon buldukları maçta galibiyeti hak eden bir Galatasaray izledik."

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