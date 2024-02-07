Evren Turhan

GALATASARAY ağır favori olarak çıktığı kupa maçında bol rotasyon yapmasına rağmen turu atladı.

Sol ayaklı olmasından dolayı lig maçlarında sol bek oynayan Berkan, bu kez sol stoperde görev yaptı ve bence başarılıydı.

Kazımcan, bence Türkiye'den bir takıma kiralanmalı. Takımın jokeri Barış Alper sağ bekteydi.

Bence çok etkili olamadı. Davinson güzel bir gol attı.

Orta sahada görev yapan Ndombele çok fazla sorumluluk almadı. Eyüp Aydın da riske girmeden oynadı. Genç futbolcunun hata yapmak istememesi doğal.

Eyüp'ün duran toplarda yaptığı ortalar ise gerçekten çok güzel.

Tete ilk yarı çok iyiydi ikinci devre kayboldu. Zaha göze hoş gelen çalımlar attı, penaltıyı aldırdı. Halil ceza sahasında birçok kez topla buluşsa da ayakta kalamaması üzücü.

Yeni transfer Carlos Vinicius ise çok mücadele etti ve son saniyelerde de olsa golünü attı.

Brezilyalı futbolcunun lig maçlarında oyuna sonradan girerek rakip savunmayla boğuşacağını ve kafa toplarına vuracağını göreceğiz. Oyuna sonradan giren isimler de elinden geleni yaptı.

Galatasaray 4-2 ile tur atlamayı başardı.

"Sarı-Kırmızılılar 8 farklı isimle çıktı.

İlk yarı takım istekliydi. İkinci yarıda düşüş oldu ama turu atlamayı başardılar."