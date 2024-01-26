Evren Turhan

GALATASARAY taraftarı önünde favori olduğu bir maça çıktı. Etkili başlayan Galatasaray, İstanbulspor'un kapalı savunmasını bir türlü geçemedi. Özellikle üretkenlikte sıkıntılar çekti. Tete istediği toplarla buluşamadı. Kerem Aktürkoğlu çok fazla top kaybı yaptı.

Bir türlü final vuruşları olmadı. İstanbulspor'un çok iyi kapanması Galatasaray'ın oyununu bozdu. Okan Buruk'un öğrencileri hücum yaptığında savunmayı çok boş bıraktı. Geride boşluklar verince, rakip de iyi çıktı. Golü de yediler. Ancak; daha sonra da atmasını bildi. Tete bir türlü olmuyor.

Barış yine istekliydi. Kaan Ayhan, sürekli sağa alıp çekmeye çalıştı. İstanbulsporlu oyuncular çok agresif ve sertti. İkinci yarı Icardi'nin kesinlikle girmesi gerekiyordu. Zaha'yı kenara aldı, Kerem'i sağa çekti.

Doğru karar verdi.

Baskılı oyun vardı ama gol gelmedi.

Mertens kaleye yakın değildi.

Kenardan gelip gol atmak gerekiyordu. Cimbom duran toptan da golü buldu. Bu tip maçları erken bitirmeli ve maçı çözmeli. Rakipler iyi mücadele ediyor. Icardi'nin pozisyonu tartışılır. Önemli olan 3 puandı. G.Saray bunu başardı ve kritik bir zafer elde etti.

Bu tip maçları erken çözmeli.



"Rakipler de iyi mücadele ediyor. Önemli olan 3 puandı.

Galatasaray kritik bir zafer elde etti."