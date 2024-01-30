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Evren Turhan

EVREN TURHAN

30 Ocak 2024, Salı

Cimbom vurgun yaptı

GALATASARAY sahasında Gaziantep FK karşısına kazanmak için çıktı. Maça da çok iyi start verdiler. Okan Buruk'un Icardi ile başlaması doğru bir tercihti. Berkan da sol bekte oynadı. Galatasaray, bu sezonki en iyi oyun başlangıcını yaptı. Ama ilk yarıdaki son vuruşlar iyi değildi. Mertens, Kerem gibi oyuncular net fırsatları harcadı. Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük sıkıntısı ceza sahası içinde çoğalamaması. Duran toplardan da sonuca gitmeyi başaramıyor.
Oyun üstünlüğü var ama skoru erken yakalayamıyor.
Tek kale maç olsa da golü yiyen Galatasaray oluyor. Bu tip maçlarda kenardan gelecek toplar, duran toplar çok önemli.
Ortaların çoğu rakibe gitti.
İkinci yarı Zaha oyuna girdi ve maça da etki etti. Hem kenardan getirdiği toplar hem de attığı gol skoru eşitledi.
Daha sonra Okan Buruk hamleler yaptı.
Halil ve Tete gibi isimler girdi. Çok da pozisyon buldu ama direklere takıldı.
Dünkü maçta büyük şanssızlıklar vardı. Bazen top kaleye girmek istemez. Antep maçı da öyleydi.
Son dakikalarda ise Barış Alper maçı kopardı. Aslan, daha rahat kazanabileceği bir maçı zorlanarak kazandı. Vurgun yaptı.

"Galatasaray çok pozisyon buldu ama direklere takıldı.
Cimbom, rahat kazanabileceği bir maçı zorlanarak da olsa galip bitirdi."

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