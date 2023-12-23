Evren Turhan

İKİ takım da ligde açık ara fark yaratıyor.

Maçın belirgin bir favorisi yok.

Ama Galatasaray takım olarak oturmuş bir ekip. Ligin en az gol yiyen takımı olması ciddi bir avantaj. Oyun içinde sakin kalabiliyorlar. Maçın şifresi de bence sakin kalmak olacak. Fenerbahçe'nin ise hücum gücü çok iyi. Bol gol atıyorlar.

Savunmada ciddi zaafları var. Galatasaray'ın psikolojik üstünlüğe sahip olduğunu ve derbi maçı kazanacağını düşünüyorum.

Cimbom'da Icardi ile Muslera bence belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de ise Tadic ve oynarsa Dzeko'nun oynamayamazsa da Batshuayi'nin öne çıkan oyuncular olacağı fikrindeyim.

Hakemler çok formsuz.

Bu kesin. Arda Kardeşler'i de pek beğenmiyorum.

Bu derbinin hakemi Kardeşler olmamalıydı.

İnşallah bariz ve maçın gidişatını değiştirecek kritik bir hata yapmaz.



"Mauro Icardi ile Fernando Muslera G.Saray'da belirleyici olacak. Fenerbahçe'de ise Tadic ve oynarsa Dzeko öne çıkar."