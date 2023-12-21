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Evren Turhan

EVREN TURHAN

21 Aralık 2023, Perşembe

Derbide farklı olur

GALATASARAY, derbi öncesi Karagümrük maçına kazanmak için çıktı.
Okan hoca 5 yerliyle oynadı.
Mecburi rotasyonlara gitti. Yine maçın başında oyunun kontrolü Galatasaray'daydı ama diğer maçlara göre biraz daha yavaş oynadı ve pozisyon üretmekte zorlandı.
Orta sanada Kerem Demirbay bence geldiğinden beri en iyi maçını oynadı.
Kerem Aktürkoğlu da uzun zaman sonra sol tarafta başladı.
İlk yarıda en istekli görünen oydu ve golünü de attı. Aktürkoğlu, solda oynayınca kendini rahat hissediyor.
Icardi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama golden çok uzak.
Icardi, Ziyech ile Mertens'ten çok kopuk oynadı. Ziyech güçlenmediği sürece çok katkı veremeyecek gibi.
G.Saray ikinci yarı kötü oynadı.
Karagümrük'e çok pozisyon verdi. Günay yüzde 100 bir gol pozisyonunu önledi.
Okan hocanın hamleleri çok etkili olmadı. Galatasaray, Karagümrük maçında gücünü yansıtamadı ama derbide farklı olur. Derbide hem takımı oyunu hem de daha oturaklı oynadığı için Galatasaray'ın daha ağır basacağını düşünüyorum.

"Galatasaray yavaş oynadığı için pozisyona girmekte zorlandı. Çok pozisyon verdi ve kötüydü ama derbi maçı farklı olacaktır."

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