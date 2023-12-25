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Evren Turhan

EVREN TURHAN

25 Aralık 2023, Pazartesi

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Derbinin kazananı yok

GALATASARAY, derbide oyuna hakim başladı. Topu ilk yarıda rakibine neredeyse hiç göstermedi, pozisyon da vermedi. Fenerbahçe kazandığı toplarla hızlı çıkmak istedi. İki takım da birbirini bozmaya çalışarak oynadı ve pozisyon kısırlığı yaşandı.
Torreira ile Kerem Demirbay orta sahada uyumluydu. Savunmanın arasına girerek top çıkartan Kerem Demirbay belki de gecenin en iyi ismiydi.
Barış Alper Yılmaz, henüz üçüncü veya dördüncü kez sol bekte oynamasına rağmen Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk'un ona güvenip yeniden sol bekte görev vermesi önemli bir karardı.
Icardi yine istediği pozisyonları bulamadı ama Djiku'nun Icardi'ye yaptığı hareket yüzde 100 penaltıydı.
VAR'ın bu konuda uyarı yapmaması büyük bir hataydı.
İkinci yarıda Fenerbahçe biraz hareketlendi fakat istediği pozisyonları yakalayamadı.
Geçen sezon Galatasaray iki maçta da çok üstündü fakat bu maçta iki takımın da birbirine üstünlüğü yoktu.
Derbinin kazananı yoktu ama Galatasaray oyuna hakimiyeti nedeniyle rakibinin bir adım önündeydi.
Süper Kupa'da da benzer bir maç bekliyorum.

"Djiku'nun Icardi'ye yaptığı hareket yüzde 100 penaltıydı.
VAR'ın bu konuda uyarı yapmaması büyük bir hataydı."

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