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Evren Turhan

EVREN TURHAN

13 Aralık 2023, Çarşamba

Sezonun en kötüsü!

GALATASARAY, Kopenhag'a turu geçmek için gitti ama maç içinde bir türlü temposunu yükseltemedi. Kopenhag, çok iyi savunma yaparak Zaha ve Tete'yi çok iyi tuttu. Kerem de etkisizdi. Bir türlü rakibe karşı oyun üstünlüğü kurulamadı. Icardi ilk yarı kalabalık savunma arasında çok yalnız kaldı ve kayboldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki en etkisiz ilk yarısını oynadı. İlk yarı bir tane net pozisyonu bile yoktu. İkinci yarıda ise gol atmayı beklerken kalesinde golü gördü. Mertens ve Ziyech girdikten sonra Galatasaray pozisyon üretmeye başladı. Kerem bulduğu iki net pozisyonu değerlendiremedi. Okan hoca, Cedric Bakambu'yu da alarak tüm riskleri aldı. Sağlı sollu ataklar, Ziyech'in ortaları bir türlü istenen gol gelmedi. Galatasaray, Kopenhag'dan çok daha iyi bir takım olmasına rağmen kalitesini sahaya yansıtamadı. Dün gece ne kadar kaybetmiş olsa da Avrupa'da yoluna devam edecek olması önemli. Bu yüzden Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Sarı-Kırmızılılar'ın bu kadro kalitesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli işler yapabileceğini düşünüyorum.

"Galatasaray Kopenhag'dan daha iyi bir takım olmasına rağmen bir türlü bu kalitesini sahaya yansıtamayı başaramadı."

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