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Evren Turhan

EVREN TURHAN

3 Ağustos 2023, Perşembe

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Devler Ligi’ne ilk adım

GALATASARAY, Zalgiris ile oynadığı rövanş maçına müthiş bir taraftarın önünde çıktı. Rakip, Galatasaray'ın kalitesinde değil ama koşan, mücadele eden bir takımdı. Maçta da zaten Cimbom, üçüncü bölgede basarak, rakibini ceza sahasına kadar itti. İlk 20-25 dakika üretkenlik konusunda sıkıntılar çekti.
Özellikle Barış ve Halil çok fazla top ezdi. Ceza sahası içine Galatasaray çok fazla oyuncu ile giremedi. Angelino iyi ortalar yapıyor ama fizik olarak tam hazır değil. Mertens'in müthiş vuruşuyla Galatasaray aradığı golü buldu. Oyunun tek hakimi Galatasaray'dı ama rakibine 2 tane yüzde yüz pozisyon verdi.
Rakip, bunu iyi kullanamadı. Kalite eksikliği yaşadılar. Sahanın en kuvvetli ismi Boey olarak göründü.
Sezona hazır ismi olduğunu maçta gösterdi.
İkinci yarıda özellikle final paslarında, sezon başı olması nedeniyle aksamalar söz konusuydu.
Ama Galatasaray'ın coşkusu, oyun isteği yine muhteşemdi.
Orta sahada Berkan ile Oliveira etkili gibi görünse de bu orta saha ile lig ve Avrupa maçlarında olmaz. Bu maç idare ettiler.
Cimbom'un hedefi Avrupa'da başarılı olup, kupa kazanmak.
Bunun için ilk adım atıldı.

"Final paslarında Galatasaray sıkıntı yaşasa da coşku ve oyun isteği muhteşemdi.
Galibiyetle Avrupa'da ilk adım atılmış oldu"

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