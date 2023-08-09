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Evren Turhan

EVREN TURHAN

9 Ağustos 2023, Çarşamba

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Galatasaray kapıyı açtı

GALATASARAY, Ljubljana'ya kazanmak için gitti ve istediğini aldı. Oyunun başında üstünlüğü kurdu Sarı-Kırmızılılar.
Özellikle ön alan presleriyle çok etkili olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçına bu kez çok iyi hazırlanmış.
Zalgiris karşısındaki dağınık takım dün gece toparlanmış gözüktü. Barış Alper'in yaptığı pres sonucu kaptığı topla pasını Kerem'e çıkarması, Kerem'in de köşeye nefis bırakması sonucu erken bir golle öne geçtik. Rakibin savunma arkasına attığı tek bir top vardı o da pozisyon oldu ancak Nelsson'a faul yapıldığı için gol iptal edildi. Bunun dışında rakibin hiçbir pozisyonu yoktu.
Bu maçta savunma hattıyla, hücumcuları beğendim. Orta sahadaki oyuncular ise adeta idare etti. Sergio Oliveira sahanın kötülerindendi. Bakambu çok pozisyona girmesine rağmen golle buluşamadı.
Kongolu oyuncu çok mücadele etti ama son vuruşlarda zayıf kaldı. Angelino'nun yerine oynayan Kazımcan ise ilk yarıda iyiydi. Galatasaray'ın artık play-off turuna kaldığını söyleyebiliriz. Bu galibiyet önceki turun moral bozukluğunu da söküp atacaktır. Yeni transferleri rövanşta rahatça seyredebiliriz.

"G.Saray bu maça ciddi hazırlandığını gösterdi. Playoff turuna kaldığımızı söyleyebiliriz.
Takım ayrıca öz güven kazandı."

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