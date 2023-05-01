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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 01 Mayıs 2023, Pazartesi

Çok yanlış tercihler!

GALATASARAY, aslında maça çok iyi başlamıştı.
Rashica'nın pasında Icardi'nin nefis vuruşuyla öne de geçti.
Skor üstünlüğünü aldıktan sonra neden ikinciyi aramaktansa geriye yaslandı takım anlamak mümkün değil.
Topu Beşiktaş'a bıraktıktan sonra taraftarın da desteğiyle Galatasaray oyundan düştü. Orta sahada Torreira dışında savaşan oyuncu yoktu ilk 45'te.
Duran toptan çok saçma sapan bir gol yedi Galatasaray. Neden saçma, çünkü Omar Colley ile Torreira'nın eşleştiği bir savunma alan savunması da olsa çok saçma... Okan hocanın devre arasında Mertens ve Oliveira'ya mutlaka çıkarması gerekiyordu. İki isim hem sorumluluk almaktan kaçtı hem de ikili mücadelelerin tamamında rakiplerinin karşısında ezildi.
Galatasaray'ın sol beki Adekugbe olamaz.
Rosier ve Redmond'a karşı savunması iyi olan Dubois maça başlamalıydı. Galatasaray zorlu maçta sınıfta kaldı ama bir an önce takım toparlanmalı ve Başakşehir karşılaşması kazanılmalı. Galatasaray hala Fenerbahçe'nin 3 puan önünde.
Panik yapılmaması lazım ama oyuncular kendine gelmeli.

"1-0'dan sonra geriye yaslanmamak gerekirdi. İkinci yarıya Oliveira ve Mertens kesinlikle başlamamalıydı. Adekugbe de artık olmamalı."

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