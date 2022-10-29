3 puanı kazandı ama

G.SARAY'DA son paslar ve son vuruşlarda sıkıntı var. 3. bölgeye topu daha çabuk geçirmek lazım, topsuz koşular önemli...

Karagümrük 10 kişi kalmasına rağmen G.Saray ilk yarı üretken olamadı. Galatasaray'lı hücum oyuncuları rakip savunmanın kucağındaydı. Bu kadar yavaş oynanmaz, rakip yerleşiyor...

Sanki zorla koşuyorlar, coşku, istek yok, oyun umut vermiyor ne yazık ki... G.Saray ikinci yarı daha tempolu oynadı.



OYUNCULAR FORMSUZ

Galatasaray, maçı kazandı belki ama oyun üstünlüğünü, özgüveni nasıl kazanacak o çok daha önemli... 12 hafta oldu halen oyuncuların performanslarının artmasını ve takım olmayı bekliyoruz, asıl sıkıntı bu… Okan hocanın artık takıma dokunması lazım...

Galatasaray, Karagümrük engelini aşarak önemli bir 3 puan elde etti.

Bu 3 puan ilerleyen haftalar için moral olacaktır ama az önce de belirttiğim gibi Okan hocanın takımda düzeltmesi gereken noktalar var.



İkinci yarı daha tempolu oynadı



Düzelmesi gerekenler var