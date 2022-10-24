LİGİN en iyi oyun başlangıcını yapan Galatasaray, taraftarın muhteşem coşkusuyla geceyi ısıttı. Icardi ve Mertens'in attığı goller, Rashica'nın nefis oyunu ve iptal edilen iki golün üstüne Ali Palabıyık'ın anlamsız kırmızı kartı tüm büyüyü bozdu. Boey'un rakibine müdahalesinde bana göre bir faul yoktu.
Üstelik top hem orta sahadaydı hem de Muslera'ya daha yakındı.
Bu pozisyonda eğer faul varsa en fazla sarı kart çıkmalıydı.
Kırmızı kart olmasaydı Galatasaray, ligdeki en farklı galibiyetini alabilirdi. Fakat 10 kişinin kalmasının etkisiyle geri çekilmek zorunda kaldı.
FARKA GİDECEK MAÇTI
İKİNCİ yarıda Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen müthiş mücadele etti. Ligin en iyi oyunlarından birini eksik kalmasına rağmen oynadılar.
Icardi, Kerem, Rashica, Nelsson, girenler ve çıkanlar...
Herkes görevini sahada eksiksiz yaptı. Galatasaray böyle oynasın galibiyetler gelecektir. Palabıyık'ın kararları çok tartışılacaktır...
Çok tartışılacak kararlar verdi
Seferoviç değişikliği yanlıştı
Ali Palabıyık damga vurdu
LİGİN en iyi oyun başlangıcını yapan Galatasaray, taraftarın muhteşem coşkusuyla geceyi ısıttı. Icardi ve Mertens'in attığı goller, Rashica'nın nefis oyunu ve iptal edilen iki golün üstüne Ali Palabıyık'ın anlamsız kırmızı kartı tüm büyüyü bozdu. Boey'un rakibine müdahalesinde bana göre bir faul yoktu.
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