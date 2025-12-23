Uyuşturucu, seks partileri, televizyon yayıncıları, ünlüler, iş insanları, spor camiası, siyasetçiler ve bürokratlara uzanan ilişki ağı iddiaları, uyuşturucu ve magazin skandalı diyerek geçiştirilemez. Uyuşturucu, mahrem ilişkiler, kapalı devre partiler ve yurt dışı temasları; sadece özel hayat mı...? Sadece toplumumuz içindeki çürümeyi mi gösteriyor...? Bütün bunlar başkaları tarafından da takip edildi mi? Kim ya da kimler tarafından? Yaşananların arkasında, önünde ya da herhangi bir yerinde yabancı istihbarat örgütleri de var mıdır? Eğer öyle ise yaşananların kendisi tehlikeli ve çirkin olduğu kadar, bu yaşananların düşman devletlerin ve güçlerin elinde birer dosyaya dönüşme ihtimali de vardır.

CHP AVRUPA'NIN NESİ OLUR?

CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'yi ve halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını yabancılara şikayet etmesi bir alışkanlık ve kepazelik halini aldı... Avrupa'dan dayanışma bekleyip bu destek gelmeyince sitem ediyorlar. Aklı başında herkes, ana muhalefetin içine düştüğü zavallılığı görebiliyor. Meşruiyeti, milletin iradesinde değil de Brüksel'deki AB salonlarında arıyorlar. Bu arada Özgür Özel, hayranlık duyduğunu ifade ettiği siyasetçiden randevu dahi alamadığını yine kendisi söylüyor. Avrupa liderlerinden beklediği karşılığı bulamadılar. Milletin karşısına samimi, sahici ve ikna edici projelerle çıkmayı bir türlü başaramıyorlar... Sonuç: Avrupa'dan meşruiyet devşirme çabaları karşılıksız kalmış...

BELEDİYEDE ZAM DEĞİL GASP

İhaleleri "canlı yayınlayacağız" demişlerdi, ihaleleri kendi aralarında paylaşmışlar. Belediyeye ait hizmet binaları ile başkanlık makamı dururken otel köşelerinde kameraları bantlayıp, jammer'la dolaşmışlar. Bugün çıkmış "yargılamalar da canlı olsun" diye imza topluyorlar. İstanbul Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Aksu açıklamış: İBB, otobüs bileti fiyatlarına hem dolar, hem de akaryakıt farkına göre YAKLAŞIK 2 KAT DAHA FAZLA ZAM yapmış. Her seferinde "maliyet artışlarını" bahane eden CHP'li İBB yönetimi, maliyet artışlarını "BAHANE EDEREK" İstanbullulardan MİSLİYLE PARA TOPLUYOR. Yani; eğer sadece maliyet artışları dikkate alınarak zam yapılsaydı, bugün İstanbul'da otobüs bilet fiyatlarının 20 TL civarında olması gerekiyordu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE NE DURUMDA?

Kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, milletimizin yıllar süren onurlu mücadelesiyle, PKK fiilen etkisiz hale geldi. 1/Türkiye'nin terörle mücadelede yurt içinde ve dışında elde ettiği başarılar...

2-Bölgesel ve küresel gelişmeler...

3-Güçlü siyasi lider ile uzun süredir devam eden siyasal ve yönetsel istikrar...

4-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi irade...

5-Cumhur İttifakı'nın uyumlu politikaları ve devlet kurumları arasında oluşturulan koordinasyon... Bu süreci yöneten; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumları, MİT ve güvenlik bürokrasisi, terör örgütünün ve yandaşlarının kelime oyunlarına ve çevirecekleri film, fırıldaklara aldanacak kurumlar değildir.