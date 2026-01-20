Türkiye destekli Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna geçti. Selahattin Demirtaş ve PKK/ SDG destekçileri "mal mal bakıyor." Amerika'nın bu bölgede Kürtlerin kara kaşı kara gözü için bulunmadığını herkes bir kez daha anlamıştır... PKK/PYD/YPG/SDG Kürtlerin tamamını temsil etmez... Kürtleri insan yerine koyup nüfusa bile kaydetmemiş ESAD rejiminin eteği altına girdiler, Kürtleri yok eden İRAN'a sığındılar, mazlumların ve Müslümanların en korkunç katili AMERİKA'ya sırtlarını yasladılar... Kürtlerin BARIŞ ve HUZUR içinde yaşadığı tek ülke olan TÜRKİYE'ye saldırdılar... Türkiye'ye ihanet ettiler... Türk'ü, Arap'ı, İslami değerleri düşman; Israil'i, ABD'yi, Siyonist hareketi dost görenler kaybetmiştir. Kandil'deki PKK/KCK üst yönetimi hala Kürtler'i kışkırtıyor, Barzanileri, ABD ve İsrail'i ihanetle suçluyor, ve elbette her türlü kötülüğün sebebi olarak Türkiye'yi gösteriyor.

ERDOĞAN VE TÜRKİYE BAŞARDI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, MİT Başkanı Kalın'ın ve bütün isimsiz kahramanların, Suriye ve Irak sahasında süreci doğru okumaları ve hamleleri sayesinde başarıldı. ABD, Vietnam'da kaybetti, Afganistan'da kaybetmişti diyenler Suriye'de de kaybedince hemen komplo teorisi üretiyorlar. Akıllları, ruhları, kalpleri ABD'ye gönüllü köle olmuş... Türkiye kazandı, Suriye kazandı, Araplar kazandı, Kürtler kazandı, Kürtlük PKK/PYD/YPG/ SDG esaretinden kurtuldu... PKK teröristlerinin yıllardır sizin hak ve menfaatleriniz için savaşıyoruz yalanı da bir kez daha suya düşmüştür. Bölgede Kürt kardeşlerimizi özerk bir devlet yalanıyla kandırdılar. Kürtlerin dünyada zaten iki devleti vardır; Türkiye ve Suriye... Bu sırada ülkemizde muhalefet: Darbe tiyatroydu, YPG terör örgütü değildir, Esad'la anlaşmalı, Suriyeliler Esad'a teslim edilmeli, bizim Suriye'de, Libya'da ne işimiz var? diyordu.

MUHALİF FONDAŞLAR ÜZGÜN

Esad devriliyor, Halep kalesine Türk bayrağı dikiliyor, Suriye'de PKK eziliyor, ülkemizdeki muhalifler hep rahatsız oluyorlar... Türkler zafer kazandığı için sevinecekleri yerde zaferi Müslümanlar kazandığı için üzülüyorlar. İslam nefreti ülke sevgisinden daha büyük olan kullanışlı zavallılar. Çoğu muhalif, emekli asker ve diplomatlardan oluşan, sürekli korku ve karamsarlık saçan, felâket tellalları hemen sahne aldılar... Türkiye'nin menfaatine olacak her şeye karşı çıkıyorlar, Türkiye'nin tezlerini haksız çıkartmaya çalışıyorlar, Türkiyeyi karalamaya çalışıyorlar... Muhalif, fondaş Ruşen Çakır'a göre, bir operasyon olursa Türkiye'yi bir arada tutmak mümkün olmazdı. Suriye Ordusu PKK'yı işgal ettiği her yerden çöp torbası gibi fırlatıp atıverdi. KCK çağrı yapmasına rağmen Türkiye'de kimseler sokağa çıkmadı.

BU PİLAV ÇOK SU KALDIRACAKTIR

Yaşananlarda; ABD'nin başka meselelerle meşgul olmasının da etkisi var. Avrupa şu sıra Suriye'ye bakacak veya koruyup kolladığı PKK'yı savunacak durumda değil. SDG aparatına Suriye sahasında artık ihtiyaç kalmadıysa başka coğrafyalarda mı ortaya çıkacak ya da çıkartılacak...? SDG kaybettiyse İsrail de kaybetti, tamam da yeni Suriye yönetiminin İsrail ile ilişkileri nasıl ilerleyecek? ABD gözetiminde kurulan Suriye– İsrail iletişim ve koordinasyon mekanizması karşımıza nasıl çıkacak...? Bundan sonra Irak'ta da PKK'nın bitirilmesi şarttır. PKK fitnesi bitince bölge halkı arasında güven, muhabbet ve işbirliği de şüphesiz artacaktır.