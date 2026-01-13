Her konuda olduğu gibi İran'da olanlar hakkında iki ana akım oluştu... Bir kısmı yönetimi aklamak için hiçbir şey olmadığını, sokakların dışarıdan kaşındığını söylüyor. Diğer kısmı ise "ha gayret, az daha sallarsak rejim yıkılacak" havasında... İkisinin de gerçeklikle alakası yok, gönüllerinden geçenleri gerçekmiş gibi anlatıyorlar ve yorumluyorlar... İran düşerse İsrail ve ABD kazanacak, ardından merhum Erbakan hocanın dediği gibi sıra Türkiye'ye gelecek. Yoksa bazılarının istedikleri bu mu...?

Bir de (samimi olanlar hariç) Amerika ve İsrail hesabına İran'da rejim değişikliği isteyenler var. Sahte aydınımız, çakma sanatçımız, Batı foncusu gazetecilerimiz, Batı hayranı akademisyenimiz... Bunlar, Gazze'de katliama gözlerini kapattılar... Karabağ için arkalarını döndüler... Suriye'de, Libya'da ne işimiz var dediler... Yunan'a Rum'a zeytin dalı uzattılar... Terör örgütü PKK/YPG sınırımızda olsa ne olur dediler... Kerkük, Musul ve Suriye'deki Türkmenlerimizi görmezden geldiler... İran vesilesi ile Siyonizmin köpeklerini ve Emperyalizmin uşaklarını kaydediyoruz...

SDG VE SİYONİST AJANDA

SDG milisleri ve onların sözcüleri, Kürtleri temsil ettiğini iddia edip onlara baskı uygulayan, zulmeden, evlatlarını, Siyonist dış ajandalara hizmet eden savaşlara süren bir topluluktur. Kürtlerin Suriye'deki mağduriyetini, ticarete döken ve silah zoruyla Kürtlerin hamisi gibi davranmaya çalışan bir terör yapılanmasıdır. Suriye'yi parçalamak ve ayrılıkçı projeleri meşrulaştırmak için vardır. Türkiye ya da Suriye'nin PKK/SDG terör örgütüne yönelik operasyonlarını, "Kürtlere katliam" olarak yansıtmak külliyen iğrenç bir yalan söylemektir. Terör örgütü PKK/SDG Kürtlerin tamamını temsil etmez, PKK/ SDG'ye yönelik mücadele de Kürtlerle mücadele değildir...

YPG'liler, Halep'teki operasyonlara müdahale etmediği, kendilerini korumadığı için sahiplerine sitem ediyorlar. 20 yıl önce ABD'nin himayesinde, İsrail'in emri ile kurulan YPG, İran'la ve Rusya'yla hatta Esad ile bile işbirliği yapmışdı, 2016'da Esad'ın onayıyla, muhalifleri sindirmek üzere Halep'e girmişlerdi. Türkiye'deki kolları PKK etkisiz hale getirildi. "100 bin kişilik ordusu var" deniyordu, Afrin'den, Münbiç'ten, Tel Rıfat'tan çıkartıldılar. Bölgeyi karıştıran güçler ise artık kendi dertleriyle meşgul haldeler.

AMERİKA VE NATO SAVAŞIR MI Kİ?

Almanya, Grönland'ı Amerika'dan korumak için adaya iki adet savaş gemisi gönderiyor haberi yayıldı. ABD Grönland'a el koymaya hazırlanırken, Fransa, Almanya, İngiltere, NATO ülkesi Danimarka'ya destek verirlerse ne olacak? NATOAmerika savaşı mı yaşanacak...? İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa, ABD yani Batı klübü mensupları birbirleriyle savaşmışlardı. Dünyayı mahvettiler. Ama şimdi asıl kendileri mahvoluyor. Dünya böyle adeta tersine dönmüşken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun tam merkezine damga vurmaya gayret ediyor. Her yerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı esiyor. Ana muhalefet ise yine tuhaf, kısır işleri ve çirkin iftiraları ile gündemde...