Kanada’da seçim yarışı sona erdi! Kazanan Mark Carney oldu

Kanada'da eski Başbakan Justin Trudeau'nun istifasının ardından görevi devralan Mark Carney'nin aldığı erken genel seçim kararı doğrultusunda 28 milyon seçmen sandık başına gitti.
Oy verme işlemi yaklaşık 12 saat sürdü.
TRUMP ÇAĞRISINI YİNELEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işleminin başlamasının ardından yaptığı açıklamada Kanada hakkındaki 51'inci eyalet çağrısını yineledi.
Mark Carney. (AA)
Trump, "Kanada'nın büyük halkına iyi şanslar. Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması halinde vergilerinizi yarı yarıya azaltacak, askeri gücünüzü ücretsiz bir şekilde dünyanın en yüksek seviyesine çıkaracak, sıfır vergiyle otomotiv, çelik, alüminyum, kereste, enerji ve tüm diğer sektörlerinizi dört katı büyütecek güç ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin" dedi.
Yıllar önce ABD-Kanada arasında yapay olarak çizilen sınırların artık olmayacağını ifade eden Trump, "Bu kara parçasının ne kadar güzel olacağına bir bakın. Sınır olmadan serbest erişim. ABD, artık Kanada'yı geçmişte harcadığımız yılda yüz milyarlarca dolar ile sübvanse edemez. Kanada bir eyalet olmadığı sürece bunun bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump. (AA)
Trump'ın ülkeyle ilgili açıklamalarının gölgesinde oy verme işlemi tamamlandı.
CARNEY ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU
İlk sonuçlara göre seçimin kazananı Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti oldu.