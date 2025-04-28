Kanada’da seçim yarışı sona erdi! Kazanan Mark Carney oldu

Mark Carney. (AA)

Trump, "Kanada'nın büyük halkına iyi şanslar. Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması halinde vergilerinizi yarı yarıya azaltacak, askeri gücünüzü ücretsiz bir şekilde dünyanın en yüksek seviyesine çıkaracak, sıfır vergiyle otomotiv, çelik, alüminyum, kereste, enerji ve tüm diğer sektörlerinizi dört katı büyütecek güç ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin" dedi.

Yıllar önce ABD-Kanada arasında yapay olarak çizilen sınırların artık olmayacağını ifade eden Trump, "Bu kara parçasının ne kadar güzel olacağına bir bakın. Sınır olmadan serbest erişim. ABD, artık Kanada'yı geçmişte harcadığımız yılda yüz milyarlarca dolar ile sübvanse edemez. Kanada bir eyalet olmadığı sürece bunun bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.