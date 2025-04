BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a "cunta başı" diyerek zehirli bir dil kullanan, ülkeyi her gün ve planlı bir şekilde geren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da yapılan Kurultay'da Berkay Gezgin'i (22) PM üyesi seçtirerek adeta onurlandırdı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezgin, Erdoğan'ın merhûme annesine sinkaflı küfür eden grubu yönettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özel, "O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM" demişti.



Hatırlatmakta yarar var. Özel, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti seçmenlerine küfür ve hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmiş ve tahliyeden sonra onur konuğu olarak kabul etmişti. CHP'de yükselmek için Polis'e taş atmak, sokakları yakıp yıkmak, Cumhurbaşkanı'mızın merhume annesine küfür etmek gerekiyormuş... CHP'de Parti'nin gerçek sahipleri ve emekçileri bu işe ne diyorlar acaba...? Belki de bu tablodan memnunlardır...! Her zaman söylediğim gibi; CHP giderek yasa dışı bir örgüt haline dönüşüyor.



CHP VE İSRAİL'E HİZMET

Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki vesayeti bitecek mi...? Özel, İmamoğlu'na vekaleten Genel Başkan olmaktan kurtulacak mı...? Henüz bunları bilemiyoruz... Fakat yerli firmalara yönelik boykot çağrısı ile Siyonist Yahudiler adına intikam aldığı fikri giderek yaygınlaşıyor. CHP boykot çağrısı ile: Kitleleri birbirlerine kin ve nefrete yönelik kışkırttı, şirketlerimizi hedef aldı, bilerek ve isteyerek ekonomiye zarar vermeye yeltendi, CHP'ye yönelmiş hırsızlık, yolsuzluk, suçlamalarının hepsini perdelemek istedi, terörist İsrail adına intikam almaya alet oldu...

İsrail, Suriye'de bir çok yeri bombaladı...



Türkiye'nin üs kurmak istediği yerleri hedefliyor ve üsleri engellemeye çalışıyor...



CHP'nin başlatmış olduğu sokak hareketleri, boykot ve kaos ile İsrail'in Suriye'de başlatmış olduğu olayların eşzamanlı cereyan etmesi, sağduyu sahibi herkesin dikkatini çekiyor.



Ege'de namlular Türkiyeye çevrilmiş... İsrail, ABD ve Yunanistan, doğu Akdeniz'de çok faal ve bir silahlı hazırlık içerisinde...



Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile İsrail kafa kafaya gelmiş vaziyette... CHP Türkiye'yi sokak eylemleri ile meşgul ediyor...



BASKICI, FAŞİZAN CHP ZİHNİYETİ

11.311 kişiyle yapılan anketin sonucu: "CHP'ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim" diyen AK Partililerin oranı: %76,9... "AK Parti'ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim" diyen CHP'lilerin oranı: %25,3... İşte CHP zihniyetini tam olarak anlatan bir araştırma... Kendilerinden olmayanlar ile görüşmek, konuşmak, ahbaplık yapmak istemiyorlar... Ve hatta bu fakire göre beraber yaşamak da istemiyorlar... Gerici, baskıcı, bağnaz, faşizan bir zihniyet... CHP'li bu insanların ezici çoğunluğunun, içinde yaşadıkları yobaz mahalle baskısıyla, zihniyetlerini terkedip değişmeleri de asla mümkün değil...



TERÖRSÜZ ÜLKE İSTEMEYENLER

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli tarafından bizzat ilan edilmiş ve yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini istemeyen, ister gibi görünüp arkadan film fırıldak çevirenler aynı cephede toplandılar... Hepsi bir arada... İran, Rusya, İsrail, ABD, Yunanistan, Avrupa Birliği içindeki çeşitli devletler ve yapılar, bu saydıklarımızın kontrolündeki HDP/DEM içindeki ve Kandil'deki bazı unsurlar, Türk solu, Alisiz Aleviler...



HAÇLI/SİYONİST İLE CİHAD

İsrail'in, Refah'taki sağlık ve sivil savunma görevlilerini vahşice infaz ettiği belgelendi. Şehit edilen sağlık personelinin telefonundan çıkan görüntüler, İsrail ordusunun bilinçli, planlı, sistematik bir katliam gerçekleştirdiğini gün yüzüne çıkardı. Soykırımcı, katil, terörist, işgalci İsrail'in, Gazze'de masum sivilleri, çocukları, bebekleri, gazetecileri, sağlık çalışanlarını gözü dönmüş bir şekilde katletmesine sessiz kalmak "işgal" "soykırım" ve "zulmü" tüm dünya üzerinde meşru hale getirmektedir.



Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'e karşı tüm Müslümanlara 'silahlı cihadın' farz olduğunu belirten bir fetva yayınladı. Fetvada, ayrıca, acilen bir "İslami askeri ittifak" kurulması çağrısı yapıldı. Bu kafirler kavmi ancak silah ile cihad ile durdurulabilir.

Siyonist Yahudilerin şehit ettikleri kadar onlardan can alınmaz ise, attıkları bombalar kadar tepelerine bombalar yağdırılmaz ise asla durmayacaklar.