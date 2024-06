AVRUPA Parlamentosu seçimleri maskeleri düşürüyor, gerçekleri ortaya çıkarıyor. Niye böyle söylüyoruz…?

Çünkü Avrupa Parlementosu seçim sonuçlarında, bizzat kendilerinin dünyaya tehlike olarak takdim ettikleri partiler ve görüşler büyük başarılar elde ettiler. En başta kendileri; oylarını arttıran partileri ve görüşleri ırkçı, faşist, demokrasi ve insanlık düşmanları diye tanımlıyorlardı. Bu arada; İnşallah yanılırım fakat Avrupalı Türkler de sıkıntı yaşayabilirler. Filistin ve Gazze'de yaşananlar, gerçekleri iyice ortaya çıkardı. Avrupa Birliği; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti gibi kavramların hepsini bizatihi kendisi yerin dibine geçirdi, üzerinde tepiniyor... Avrupa, bu değerlere samimi bir şekilde inanmaz, sadece dünyanın geri kalanını sömürmek ve yağmalamak için bu kavramları kullanır… Avrupa devletlerinin, ekonomik zenginlik ve refah içinde olmalarının en büyük nedeni, dünyanın geri kalanını korkunç bir acımasızlıkla ve barbarlıkla yağmalamalarıdır.

Geçmişleri; tarifi imkansız sömürü, soykırım, katliam, işkence ve kölelik ile kaplanmıştır. Yağma, kölelik ve sömürge bittikçe sahip oldukları her şey, mecburen ellerinden uçup gidecek ve kaybolacak… İnşallah, Türkiye yeni dünyada çok daha güçlü bir şekilde yerini alacak…

AVRUPA PUTUNA TAPANLAR

Bu arada, her türlü gelişme, ilerleme ve devrimi, Batı'dan ve Avrupadan uman, kıblesini Avrupa yapmış putperestler hayli şaşkın… Seçim sonuçlarının ardından beyinleri yandı. Çünkü ezberleri bozuldu. Batı ve Avrupa, Mekkeli müşrikler gibi, putlarını acıkınca yedi. Bizdekilerin put diye taptıkları değerler, Avrupa'da yerlerde sürünüyor. Her türlü iğrenç insanlık ve savaş suçlarını işleyen Gazze Kasabı Netanyahu, Avrupa devletleri ve demokrasileri tarafından, el üstünde tutuluyor, Avrupa'da Filistini, Gazze'yi desteklemek, "soykırım dursun" demek bile ağır suç sayılıyor.



KALPLERİ BİZİMLE OLMAYANLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği dış politika anlayışı, Türkiye'yi arzın merkezi haline getirdi.

Ve fakat BATI ve AVRUPA PUTPERESTLERİ; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik gayretlerini de hor görüyorlar, aşağılayarak değersiz göstermeye çalışıyorlar. Onlara BATI'ya tapmak öğretilmiş. BATI ne isterse yapalım, neyi istemezse yapmayalım.

Her hal ve şartta BATI'nın emrinde olalım, kulu, kölesi olalım istiyorlar.

Bu nedenle; bir ayağımızı Anadolu'ya koyup, diğer ayağımız ile dünyanın her yerine uzanmamızı algılayamıyorlar.

Devletimizin ve aziz milletimizin çıkarları her nerede ise oraya temas etmemiz esnekliğini kavrayamıyorlar. İçimizdeki bazıları da muhalifliği, sapkın bir devlet ve millet düşmanlığına çevirmişler.

Kafa karıştırmak, umutsuzluk aşılamak, ülkenin sınırlarının genişlemesine ve devletimizin etkisinin artmasına köstek olmak için çaba sarf ediyorlar...



VAMPİR NETANYAHU VE SOYKIRIMCI ABD

Gazze Kasabı, vampir Netanyahu yalnız değildir.

Asla unutmayınız… Siyonist Yahudiler ve bunların peşine takılan diğer Yahudiler ile Siyonist Hristiyanlar, dünyanın her yerinde ve hatta Türkiye'de Netanyahu'yu ölümüne desteklemektedirler.

Netanyahu ve hükümetini feda edip Siyonist Yahudileri kurtarmaya mı çalışacaklar? Geçmişte 2.

Dünya Savaşı sonrasında:

"Aslında Almanya değil Hitler suçlu" demişlerdi.

Şimdi de İsrail ve ABD, beraber yaptıkları bu korkunç soykırım suçunu, Netanyahu ve adamlarına yükleyip aradan sıyrılmaya mı çalışacaklar? Soykırım hükümeti çöküyor mu…?

İsrail karman çorman… Dünyanın her yerinde İsrail'e ve yaptığı soykırıma ses çıkartmayan/itiraz etmeyen Yahudilere karşı, büyük bir öfke ve nefret oluştu. Elbette Siyonist Yahudileri lanetleyen Yahudiler de vardır ancak azınlıktadırlar. Koalisyondan istifa gerçekleşti ve erken seçim çağrısı yapıldı.

Koalisyon dağılır ve seçim kararı alınır mı…? Bu olursa savaş sürer mi…?

Seçimden çıkacak sonuç ne olur…? İsrail ordusu Gazze Tümen Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld, "başarısız oldum." diyerek emekliliğini istedi. İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Moşe Yaolon'dan itiraf gibi açıklama geldi: "Yarından tezi yok sokaklardayız.

İsrail'i yıkıma götüren bu hükümetten kurtulmalıyız.

Askerlerimizi sokağa çağırıyoruz." Gördüğünüz gibi, askerler arasında savaşmak istemeyenler var. Siyonist Yahudiler ise daha saldırgan olunmasını istiyorlar.

Hizbullah'ın gönderdiği füzelerin ardından, büyük yangınlar çıkıyor, bölgedeki İsrail nüfusu göç ediyor.

Onbinlerce İsrailli, İsrail'in kuzeyinden içlere, Tel Aviv'e, göç etmiş durumda.

Ekonomik ve sosyal çalkantılar ile boğuşuyorlar.

Hamas ve İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'i, Amerikayı ve bu soykırımcıları destekleyen herkesi yenmiştir.