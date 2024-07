BIDEN adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Peki şimdi ne olacak...?

Daha evvel de yazdım, söyledim. Hiç fark etmez...!

Konu Siyonist Yahudilerin istekleri olduğunda iktidara gelenlerin, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları, hiçbir şekilde fark oluşturmaz.

Çünkü Amerikan derin devleti, bunların elindedir.

ABD'nin bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiştir.

300 milyonluk ABD nüfusu, sizleri yanıltmasın.

Bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiş olduğu için koskoca ABD, Yahudilerin emel ve çıkarlarına hizmet eden bir oyuncak olmuştur. Şimdi Kamala Harris'e bir bakalım: Babası Jamaikalı, annesi Hintli, Joe Biden'in oğlu ile çok yakın, Kaliforniya eyalet Başsavcısı iken pedofilik sapkınların ceza almasının önüne geçmesi ile meşhur, Macar Yahudisi Soros'un oğlu tarafından şiddetle destekleniyor, sözde Ermeni soykırımı yalanlarının en ateşli savunucusu, Yahudilere tam ve bütün kalbi ile hizmetkar olduğunu her fırsatta, her yerde adeta haykırıyor... Yani eski hamam eski tas, hamamcı değişecek...!



YAHUDİ ELİ İLE HAÇLI SAVAŞI

İslam devletleri ve bütün Müslümanlar, bir ve beraber olmadığı ve katil/terörist/işgalci İsrail'e karşılık vermediği sürece, bölgemizdeki ve dünyadaki kan ve gözyaşı son bulmayacaktır. Siyonist Yahudileri ve devlet isimli terör örgütü İsrail'i, Yemen'e düzenlediği saldırı nedeniyle ayrıca ve bir kez daha lanetliyorum... İsrail'in hedefinin, Filistin'den ibaret olmadığını tüm dünya bilmektedir. İsrail eliyle bir HAÇLI SAVAŞI yapılıyor. Aslında yerler, olaylar, durumlar ve taraflar, tarihte yaşananlarla hep aynı...

İslâm dünyasını kuşatıp; yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar.

Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular. Gazze'de Müslüman öldürüyorlar.

Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları hep birlikte soykırım yapıyorlar. Azgın lanetlenmiş kavmin devlet isimli terör örgütü İsrail ve Batı, aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar. Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve aslında bütün dünyanın selameti için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar.



CHP VE UKRAYNA KAFASI

CHP zihniyetindekiler; başta İstanbul'da hayvan severiz derler, ama onlar için barınak yapmazlar...

Vatanseveriz derler, ama darbe yapan vatan hainlerine alkış tutarlar...

Terör örgütünün siyasi parti maskeli uzantıları ile işbirliği yaparlar...

"İstikbal göklerdedir" derler, yapılan savunma sanayii hizmetlerine çamur atarlar... Çağdaşlığı, ülkesinin yapmış olduğu yatırımlara karşı gelmek sanırlar... Müslümanız derler, diğer dinleri severler, överler ama İslam'a kinlerini kusarlar... Şimdi bu tayfa, İBB Başkanı malum şahsın peşine düşmüşler, tam olarak Ukrayna'da yaşanan Zelensky hadisesinin kafasını yaşıyorlar. Daha doğrusu, Zelensky Ukrayna'da nasıl envai çeşit film, fırıldak ile, ortaya çıkartılıp, ülkenin başına getirildi ise tıpa tıp aynı model, ülkemiz üzerinde de uygulanıyor... Başrol oyuncusu ise İBB Başkanı malum şahıs, üstelik de kendisine verilen Zelensky rolünü kabul etmiş, pek benimsemiş görünüyor.

Oynanan tiyatro oyunundaki kavramlar bile Ukrayna'daki ile kelimesi kelimesine aynı; çağdaşlık, batıcılık, genç Başkan, ekonomik refah, doların değerini düşürme, Avrupa aşkı, sanat v.s... Zelensky, bu konularda yalan vaatlerle halkını aldattı, geldi ve Ukrayna diye bir ülke kalmadı.

ABD/Batı, Zelensky aracılığı ile Ukrayna'yı Rusya ile savaşa soktular, adam halkını kurban etti. Çünkü Zelensky;

Batı, ABD, İngiltere'nin tam bir uşağı idi, hala da öyle... Ukrayna'da ölüm, savaş, kan, acı, gözyaşından başka ne var...?

Yüzbinlerce Ukraynalı kendi topraklarından kaçtı.

Şimdi de "kaç para ise verelim sen Rusya ile savaşmaya devam et" diyorlar, Zelensky adlı zavallı kukla da bu rolü kabul ediyor.



ATATÜRK, CHP İLE HDP/DEM İŞBİRLİĞİNİ İSTER MİYDİ...?

Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı; devleti ve milleti bölmeyi hedefleyen teröristlerin, siyasi parti maskeli adamları ile seçim ya da herhangi bir konuda işbirliği yapar mıydı...?

CHP'nin, HDP/DEM ile adeta aynı parti imiş gibi olmasını ister miydi...?

HDP/DEM; PKK/PYD/YPG/KCK mensubu olan teröristlerin, siyasi parti maskeli adamları ve arkadaşlarıdırlar.

Kürt görünümlü Kürt katilleridirler. İsimleri ayrı adamları aynıdır.

Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri... HDP/ DEM; teröristlerin adamlarından arkadaşlarından ve sevicilerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur.

DAĞA çıkınca, PKK'lı... Suriye sınırını geçince, PYD/YPG'li...

İran'da PJAK... Meclise girince, HDP/DEM'li oluyorlar. Bu nedenle kapatılmalıdır. Yenisini kurarlar, aynısını yaparlar ise onlar da kapatılmalıdırlar.

Ta ki bunları yapmayıp, gerçek, sivil, terör ve terörist ile anılmayan bir Türkiye partisi oluncaya kadar...

PKK ve HDP var olduğu müddetçe, bunların dışında siyaset yapmak isteyenler de zaten yok ediliyorlar.