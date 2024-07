OYUNCULARIMIZI, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi, takımımızı dünyanın dört bir köşesinde destekleyen vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı ve dostlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Hemen belirtelim. Milletimizin ezici çoğunluğu, bütün branşlardaki milli takım formalarının üzerine, Türklüğün simgesi olan BOZKURT arması konmasını istiyor.

Bozkurt, binlerce yıllık kültür mirasımızdır. Bozkurtlu para, Bozkurtlu Pul, Bozkurtlu bayrak, Bozkurt heykelleri, Bozkurtlu armalar… Bunlar hep tarih boyunca hayatımızda olan gerçekler… Ama ne acı ki unutturmuşlar. MHP'ye bu işareti Türk milletine unutturmadığı için teşekkür etmek icap eder. Herkes MHP'nin işareti zannediyor, evet aynı zamanda MHP de bu işareti kullanıyor ancak bu işaret, kendini aziz Türk milletinin bir mensubu olarak hisseden ve kabul eden herkesindir… Kullanmak için UEFA'dan izin alacak değiliz. Bunun ırkçılık ile alakasının olmadığını UEFA da biliyor ama belli ki Türk Milli Takımını durdurup finale çıkmasını engellemek istediler. Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da söyledi; bilmek lazım; cezayı Merih'e değil Bozkurt işaretine, aziz ve asil Türk milletine verdiler. Hiç değişmez, Haçlı/Siyonist ittifakı, içlerindeki Türk ve Müslüman düşmanlığını her fırsatta püskürtür.

Bu arada; aramızdaki BATI ve AVRUPA putperestleri hala bunlara tapıyorlar… O halde; ALLAH, Türk'e yar olsun…

BATILIYI TÜRKİYE'DEN KOVAMADIK

Bozkurt işareti olayları yaşanınca bir kez daha farkettim. BATI'lıyı ve BATI'yı Anadolu'dan kovamadık, beynimizden silemedik. Milletimizi maalesef BATI'nın manevi esaretinden kurtaramadık. Milletimize ne acı ki BATI'ya tapmak öğretilmiş. BATI ne isterse yapalım, neyi istemezse yapmayalım, her hal ve şartta BATI'nın emrinde olalım, kulu/kölesi olalım istiyorlar.

Bu nedenle; bir ayağımızı Anadolu'ya koyup, diğer ayağımız ile dünyanın her yerine uzanmamızı algılayamıyorlar.

Devletimizin ve aziz milletimizin çıkarları her nerede ise oraya temas etmemiz esnekliğini kavrayamıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliğinin neyi amaçladığını okuyamıyorlar.

İçimizdeki bazıları da muhalifliği, sapkın bir devlet ve millet düşmanlığına çevirmişler.

Kafa karıştırmak, umutsuzluk aşılamak, ülkenin sınırlarının genişlemesine ve devletimizin etkisinin artmasına köstek olmak için çaba sarf ediyorlar...



FİLM AYNEN DEVAM SADECE BAŞBAKAN DEĞİŞTİ

İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer Ukrayna'ya büyük oranda silah yardımı yapma sözü verdi. Yardım paketinde milyonlarca top ve silah mermisi, 100 adet Brimstone füze de yer alıyor. Yani: Film aynen devam… Sadece Başbakan ve partisi değişti… Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; barış olsun diye çabalayanlar ortada ve umutlar doğmuş iken, Kiev'de çocuk hastanesini vuran bir bombalı saldırı oluyor. Tabii bütün gözler olağan şüpheli Rusya'ya çevriliyor. Barış ve ateşkes ihtimalini istemeyenlerin, anlaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir sabotaj hamlesi olma ihtimali o kadar yüksek ki…! Zaten Zelensky de savaşa devam baskısı altında.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere BATI; kaç para ise verelim, sen ve ülken Ukrayna savaşın diyor. Zelensky de bu rolü şimdiye kadar kabul etti. NATO, Pentagon ve diğerleri önce bu savaşı kışkırttılar, başlattılar şimdi de bitmesin, savaş devam etsin istiyorlar.



ŞEYTAN VE TARAFTARLARI İLE İNEKLERİN GAZI

Şeytan ve taraftarları yine insanlık ile savaşıyorlar… Çiftçiyi bezdirip hayvancılığı bırakmaya zorluyorlar. İneklerin gazı yalanından sonra sıra hangi iğrenç yalana gelecek…? Danimarka, hayvanların çıkardığı gaza karbon vergisi kesen ilk ülke oldu. İnek başı Danimarkalı çifçiler artık 100 dolar gaz karbon vergisi ödeyecek. Çiftçiliği bitirmek ve insanlığı yapay ete yönlendirmek için ilk adımlar atılıyor. Bu arada; Siyonist Yahudi işgalcilerin kullandığı silahlar, attıkları bombalar, iklime ve çevreye zarar vermiyor ama inekler veriyorlar…!



İSRAİL BOMBALANMADAN DURMAZLAR

Bunlara laf kâr etmez.

İcraat lazım. Anladıkları gibi davranmak gerekiyor. Öldürmelerine karşılık öldürme… Bombalamalarına karşılık bombalama… Savaş İsrail'e taşınmadan, İsrail şehirleri bombalanmadan durmazlar, durdurulamazlar. Bu zorba Siyonist Yahudi katiller, silahtan ve dayaktan başka hiçbir şeyden anlamazlar...

Lübnan'a saldırıyor.

Suriye'ye saldırıyor.

Savaşı Kızıldeniz ve Yemen'e yaymak için ABD ile beraber hazırlık yürütüyorlar. İsrail isimli devlet görünümlü terör örgütü ve ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya eliyle işlenen bir insanlık suçu bulunmaktadır... İsrail ve Batı aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar.