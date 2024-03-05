DAHA evvel de yazdım.

Aralarına doğal gaz/petrol çeteleri, dolar baronları, emperyalist yamyamlar da karışmıştır fakat asıl motivasyonları dindir.

Şeytani Üst Akıl, ABD ve Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği ve İsrail eliyle bir HAÇLI SAVAŞI yapılıyor. Aslında yerler, olaylar, durumlar ve taraflar, tarihte yaşananlarla hep aynı...

İslâm dünyasını kuşatıp; yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar.

Gazze'de Müslüman öldürüyorlar.

Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular.

Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları hep birlikte soykırım yapıyorlar. Azgın lanetlenmiş kavmin devlet isimli terör örgütü İsrail ve Batı, aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar.

Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar.



CHP KÜRSÜSÜNDE NETANYAHU GİBİ KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en son grup toplantısında HAMAS'a terör örgütü, katiller sürüsü İsrail'in, korkunç ve iğrenç soykırımı için ise "İsrail orantısız cevap veriyor" dedi...

Bunlar; devlet isimli terör örgütü İsrail'in resmi açıklamaları ile harfiyen aynı ifadelerdir.

Gazze Kasabı Netanyahu gelip orada konuşsaydı birebir aynı cümleleri söylerdi. CHP Genel Başkanının görüşü, CHP'nin resmi görüşüdür.

Demek ki CHP Belediye Başkan adayları da aynı fikirdedirler.

Ya da eğer seçilirler ise bu görüşler doğrultusunda tavır ve davranış sergileyecekler. O halde yerel seçimlerde; CHP'nin adaylarına oy veren vatandaşlarımız, HAMAS'a terör örgütü, İsrail'in korkunç ve iğrenç soykırımı için ise İsrail orantısız cevap veriyor demiş olmayacaklar mı...?



HDP/DEM BİR SİYASİ PARTİ MİDİR...?

PKK/PYD/YPG/KCK ile siyasi parti maskeli arkadaşları HDP/DEM, isimleri ayrı adamları aynı Kürt görünümlü Kürt katilleridirler.

DAĞA çıkınca, PKK'lı... Suriye sınırını geçince, PYD/YPG'li... İran'da PJAK... Meclise girince, HDP/DEM'li oluyorlar. Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri... HDP/ DEM; teröristlerin adamlarından arkadaşlarından ve sevicilerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur.

Bu nedenlekapatılmalıdır. Yenisini kurarlar, aynısını yaparlar ise onlar da kapatılmalıdırlar. Ta ki bunları yapmayıp, gerçek, sivil, terör ve terörist ile anılmayan bir Türkiye partisi oluncaya kadar...

PKK ve HDP var olduğu müddetçe, bunların dışında siyaset yapmak isteyenler de zaten yok ediliyorlar. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı devleti ve milleti bölmeyi hedefleyen teröristlerin, siyasi parti maskeli adamları ile seçim ya da herhangi bir konuda işbirliği yapar mıydı...?



AMERİKA YAHUDİLERİN MAYMUNU

ABD'nin bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiştir. 300 milyonluk ABD nüfusu, sizleri yanıltmasın.

Bütünkozmik odaları Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiş olduğu için, koskoca ABD, Yahudilerin emel ve çıkarlarına hizmet eden bir oyuncak olmuştur. Yakında seçim olacak. Konu Siyonist Yahudilerin istekleri olduğunda, iktidara gelenlerin, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları, hiçbir şekilde fark oluşturmaz. Çünkü Amerikan derin devleti, bunların elindedir.



NEO-CONLAR ... HAÇLI HRİSTİYANLAR VE SİYONİST YAHUDİLERDİR

Bir de bunlar ile bir ve beraber olan, Hristiyan Evanjelistler var. Bu birlikteliğe Neo-Con da diyorlar. Aslında bu adlandırma insanların kafalarını karıştırmaya yöneliktir. Dünyaya bizler Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudileriz diyemedikleri için, böyle bir artistik isimlendirme kullanıyorlar. Evanjelistler, Protestan Hristiyanların bir tarikatıdır.

İncil ile ilgili diğer Hristiyanların şiddetle reddettikleri inançlara sahipler.

Hatta bunlar kendilerini Siyonist Hristiyanlar olarak tanımlıyorlar. İlk bakışta herkes bunları Hristiyan zannediyor.

Halbuki bunlar, buz gibi Siyonist Yahudi. Bu arada; hemen hatırlatalım:

Joe BİDEN, "Siyonistim... Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok" diye herkese defalarca ilan edivermişti.