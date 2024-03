İNDİRA gandi yapmışlar ve paracıkları indirmişler...

Ekrem İmamoğlu'nun kasası diye bilinen Fatih Keleş ve dönemin bazı CHP'li isimlerinin, taşıdığı ve saatlerce saydığı paralar kimin...?

Bu paralar nerelerde kullanıldı...? Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mı kaydedildi... ? Bu görüntüler ile CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini bitiren olaylı kurultayda, delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarının bir ilgisi var mı...?

Görüntü kaydı olmayan başka çantalar dolusu para sayma hadiseleri var mı...?

Bu kadar yüksek miktarda nakit paranın hangi amaçla orada olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bütün taraflar suskun.! Fakat görmeyen, duymayan, bilmeyen kalmadı...

Her hukuk devletinde, bu tip bir görüntüyle ilgili, soruşturma açılır.

Merakla bekliyoruz...

Bu arada; görüntüleri sızdıranların da yine CHP'li oldukları iddia ediliyor. Ve fakat; CHP'liler kör, sağır ve dilsiz olmuşlar...



CHP'DE FİLM FIRILDAK...!

İstanbul Belediye Başkanı, CHP'nin TBMM Grup Başkan Vekilini partiden kovuyor...! Parti içi siyasi kavga dışında; sinsi başka bir film, fırıldak var. Atatürk'ün partisi ve ismi aracılığı ile terör örgütü, makul ve meşru hale getiriliyor. Atatürk'ün partisi CHP, PKK/HDP/DEM ile neredeyse aynı parti olmuştur. Asıl büyük tehdit de budur. CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulu'nda neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanmakta idiler, şimdi de CHP ile DEM aynı beraberliği sürdürüyorlar. Daha önce de her evden HDP'ye 1 oy kampanyası yapmadılar mı...? HDP barajı geçti diye pilav dağıtmadılar mı...? Yani bu bir süreç ve devam ediyor, nihayetinde amaçları, teröristlerin adamları ve arkadaşlarını iktidarın bir parçası yapabilmektir.



SEÇİM BAHANESİ İLE SAVAŞ

Bu seçimlere, ve aslında ülkemizdeki her seçime; finans oligarşisinin, para baronlarının, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor.

Bu nedenle, bu seçim ve her seçim, aslında bir beka meselesidir.

Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler, 100 yıldır demokrasi adı altında, kurdukları siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar. Yani; isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar faaliyet gösteriyorlar.



GAZZE KASABI NETANYAHU YALNIZ DEĞİL

Hiçbir hukuk ve değer tanımayan bu Siyonist Yahudi katiller sürüsü, vahşi hayvanlardan daha aşağıdadırlar ve bütün insanlık için çok büyük bir tehlike arz etmektedirler.

Kendi ağızları ile açıkça söylüyorlar. Hamas ile değil, siviller ile savaşıyorlar. Hemen belirtelim, Gazze Kasabı Netanyahu yalnız değildir, tek başına değildir. Bu korkunç soykırıma katılmayan, lanetleyen Yahudiler vardır fakat azınlıktadırlar. Orta yerde binlerce çocuk öldüren bir Yahudi devleti, daha doğrusu devlet isimli terör örgütü var. Bu rakam karşısında insan, aklını kaybedecek gibi oluyor.

Hiçbir sebep/gerekçe bu durumu haklı, meşru gösteremez... Hâlâ daha hastane bombalıyorlar...

Mazlum Filistinliler'e yapılan zulmün hesabı;

ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerine de kesilecektir.

Bu zulme seyirci kalan herkes ALLAH'ın LANETİ'nden nasibini alacaktır. Diğer yandan bu savaşı sadece İsrail değil yeryüzündeki bütün Yahudiler de kaybettiler. Bundan sonra bütün dünyada Yahudiler, kıyamete kadar yaptıkları bu korkunç soykırım nedeniyle lanetlenecekler. İsrail, bütün Yahudilerin suçlanacağı bu sonucu kendi kendine yaptı...