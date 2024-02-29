Önceki gün doğum günü idi.

ALLAH'ım; Recep Tayyip Erdoğan'a, hanımına, evlatlarına, torunlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler ver, hepsini kem gözlerden ve sözlerden, şerlerden, şerlilerden koru kolla… Amin.. Bu duayı sadece Türkiye'de kendisini sevenler etmiyor; Türk dünyası, Asya, Balkanlar ve yeryüzünün her yerindeki başka mağdurlar, mazlumlar da aynı duayı ediyorlar… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ve aziz Türk milleti için neyi ifade ettiğini, neyi temsil ettiğini, ve kendisinin neyin mücadelesini verdiğini bir de biz yazalım… Başkan Recep Tayyip Erdoğan; bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan, onurlu Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçiriyor ve her fırsatta söylüyor: "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız... "

Sadece kendi içimizde değil, hem Türk dünyası ile hem de dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizle... Doğru yol budur. Çare budur, tek yol budur... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları nerede ise oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar.... Çünkü onlar, Batı Putperestleri… Batı'ya tapıyorlar… Ezik, Batı'ya kul/köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar.

BEYAZ AMERİKALI KENDİNİ YAKTI…

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde bir ABD askeri, Gazze'deki soykırımı protesto etmek için kendini yaktı. "Soykırıma ortak olmak istemiyorum" dedi, kendini feda etmeden önce, Büyükelçilik'e doğru yürürken, sosyal medya platformu Twitch üzerinden canlı yayın başlattı. 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in son sözleri, "Özgür Filistin" oldu. Siyonist Yahudiler, Evanjelist Hristiyanlar, beyaz bir Amerikan askerinin, kendisini Filistin için yakmasından dolayı şok içindeler. Bu, onların asla beklemedikleri bir durum idi…!

YAHUDİLER YAPTIKLARI BU SOYKIRIM İLE KIYAMETE KADAR LANETLENECEKLER

Aaron Bushnell, Filistin halkının yaşadığı zorluklara, haksızlıklara ve uğradığı korkunç soykırıma karşı, cesurca isyan etmiştir. İnsanlık tarihine geçecek bir eyleme tanık olduk. Filistin halkına ve Müslümanların haklı mücadelesine verdiği fedakar ve müthiş destekle kıyamete kadar kalplerimizde yaşayacak. Elbette dünyadaki bütün Yahudiler bu iğrenç soykırım ile suçlanamazlar fakat Siyonist Yahudiler ile onların peşine takılan diğer Yahudiler ise kıyamete kadar yaptıkları bu korkunç soykırım yüzünden lanetlenecekler. Yüzlerce kişi, Gazze soykırımını lanetlemek için kendini yakan, ABD'li havacı Aaron Bushnell'in yasını tutmak amacıyla, Washington DC'deki İsrail Büyükelçiliğine geldi. Ziyaretçilerin artması bekleniyor… Ve fakat Bushnell gibi, ABD/İSRAİL müşterek soykırımını lanetleyenlerin yanı sıra İsrail saflarında, 23.380 ABD vatandaşı, İSRAİL için çarpışıyormuş. Çoğu 7 Ekim sonrası gitmiş. Aralarında Gazze'de ölenler bile olduğu söyleniyor.

AMERİKAN MEDYASI DA GAZZE SOYKIRIMININ FAİLİ

İlk anlarda CNN, MSNBC gibi Biden'a yakın ana akım medya kuruluşlarında haber tamamen sansürlendi. Trump'a yakın Fox'ta yüzeysel geçildi. Meta, olayla ilgili video ve fotoğrafları sildi. New York Times, Washington Post, CNN ve Reuters ise haberi küçük gördü ve başlıklarında "Filistin ve Gazze'ye" ilişkin ibareler kullanmadı.

Twitch, Bushnell'in hesabını ve videoyu sildi. Olayı yayınlayan ABD medyasında, Bushnell'in "deli" olduğu ve "akıl sağlığı problemi var" iddialarının da devreye girdiği görüldü. "Hamas sempatizanı" gibi ifadeler de kullandılar. ABD Ordu Sözcüsü ise; İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

ABD VE İSRAİL BUZ GİBİ DÜŞMANLARIMIZDIRLAR…

Biz devlet olarak hiçbir düşmanlık yapmıyor olmamıza rağmen; Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşmaktadır. Adı devlet olan terör örgütü İsrail de aynıdır. Acı ve ama gerçek budur... Karşımızdakiler, resmi üniformaları içindeki ABD ve İsrail ordu mensupları değildirler. Yani; subaylar, astsubaylar, generaller, amiraller, er ve erbaşları ile saldırmıyorlar. Çünkü artık savaşlar, resmi ordular ile değil terör örgütleri ve teröristlerle yürütülüyor.

Herhangi bir ülkeye düşmanlık yapmak isteyenler; ordularıyla değil, kiralık katillerle iş tutuyorlar. Bir terör örgütü buluyorlar. Yoksa eğer, kuruyorlar. Sonra da diz çöktürtmek istedikleri ülkelerin üzerine musallat ediyorlar. Uzun zamandır bu yöntem kullanılıyor.

TERÖRİSTLER AMERİKAN VE İSRAİL ASKERLERİ GİBİDİRLER

Şerefsiz Fethullah Gülen ve onun kahpe, hain adamları ve sevenlerini, yarım asırdır gizlice yetiştirmiş ve içimize yerleştirmişler. Zamanını kollayıp bize saldırttılar. Şimdi de koyunlarında saklıyorlar. Koruyorlar. PKK/PYD/YPG mensubu eli kanlı katilleri ve Suriye'deki uzantılarını, ABD ve İsrail ordu mensupları gibi yaptılar. Ve öyle kullanıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda, ABD ordusundan YPG/PKK'lı mensupları için taziye mesajı bile yayınlanmıştı. ABD devlet bütçesinden resmen ve gizlemeden para veriyorlar. Bu, aynı zamanda şu anlama da geliyor. Bu hainlerin, bütün siyasi ve sivil görünümlü sevicileri ile sevenleri ve destekleyenleri de bugüne kadar ABD tarafından korunmuşlar ve kollanmışlardır. Daha ne olsun?

ABD'nin ve İsrail'in kiralık katilleri, FETÖ, PKK/ PYD/YPG, DHKP-C aynı anda devletimize, milletimize açık açık saldırıyorlar.

YÜCE KATIRCIOĞLU

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Tamer KORKMAZ 23.Şubat.2024 tarihli köşe yazısında önemli bir konuyu ve iddiayı yazmış aynen buraya alıyorum: Uzun yıllardır, Siyonistleri ve Masonları deşifre eden yazar Yüce Katırcıoğlu…. "Gerçek Hayat" dergisinin Aralık 2023 sayısında "İsrail Bayrağı, Suç Delilidir" başlıklı bir yazı yazmıştı… İsrail Büyükelçiliği'nin bu yazıdan sonra kendisini "anti-semitik" diye niteleyip karşı atağa geçtiği ortaya çıktı. Yüce Katırcıoğlu'nu yalnızlaştırmak ve engellemek için İsrail Büyükelçiliği'nin yanı sıra Masonların da devreye girdiği anlaşıldı. Bakınız: Yüce Katırcıoğlu, ne diyor: "Dört yıldır kaldığım Afyon-Emirdağ Özel Bakım Yurdu'nda, yurt müdiresi Aslı Erdil ile yurdun sahibi Serkan Ülkü, bana bilgisayar kullanmayı yasakladılar… Gerçek Hayat dergimize yazı yazmam engelleniyor!…"