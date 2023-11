NETANYAHU Arap liderlere seslenmiş;

"İktidarlarınızı korumak istiyorsanız, sessiz kalın..." Arap liderlerin de hepsi değil ama çoğunluğu zaten tam olarak öyle yapıyorlar...! Ama bu zulme rıza gösterenler, korkup sinenler, eninde sonunda kaybedecekler.

İsrail'in korkunç soykırımına rağmen Türkiye dışındaki Müslüman ülkelerde yeterli tepki adeta yok. Hatta bazılarında ciddi bir suskunluk var. Bazılarında ise tepkiler, protestolar, gösteriler çok zayıf.

Oysa İslam dünyası, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım karşısında İsrail'in de parçası olduğu Batı'ya karşı müthiş güçlenmiştir. Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak. Filistinliler siyasi birlik sağlamak zorundadır.

İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her vesile ile her yerde İslam dünyasının birlik ve beraberliğini vurguluyor.

Zirvede bütün tekliflerimizin bildiride yer aldığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinde, bazı olumsuz yorum be değerlendirmelere rağmen 57 Devlet, söz konusu Filistin olduğunda koşulsuzca bir arada durabilmişlerdir. Açıkça israil hükümetini ve tüm yerleşimci Yahudileri terörist ilan etmişlerdir.



BATILI LİDERLER DE SOYKIRIMCI

Macron Cuma günü:

"Gazze'de bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur.

Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz..." Macron önceki gün: "Sözlerim yanlış anlaşıldı.

İsrail'in sivilleri kasten hedef aldığını söylemedim. İsrail'in arkasındayız." Macron bu hali ile ciddi ve ağırbaşlı bir Cumhurbaşkanı gibi değil tam bir palyaço gibi oldu. Fransayı da aşağıya çekiyor.

Netanyahu, Biden, Trudeau, Macron, Shultz, Sunak, Meloni hepsi beraber soykırımın failleridirler. Sahnede İsrail vardır fakat arkada bu isimler ve devletleri yer alıyor.

Ateşkesi ısrarla reddettiler.

Koşa koşa gidip katiller sürüsünün başı Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. Katil, terörist, işgalci İsrail, hem "savaş suçları" hem "insanlık suçları" hem de "soykırım suçları" işlemiştir. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya devlet adamları, bütün bu suçlara ortak oldular. Bu devletlerin idarecileri, soykırım suçuna ortak olurlarken milletlerinde büyük bir tepki oluştu, mazlum Filistinlilerin yanında durdular.

Müslümanlara, Filistin'e destek veren herkese saldırılıyor, buna rağmen Avrupa'nın meydanları, caddeleri Filistin bayrakları ile İsrail'e lanet yağdıran insanlarla doldu. Elleri kanlı, ruhları katil Batılı devlet adamları, son günlerde yaptıkları ateşkes çağrıları ile acaba soykırım suç ortaklığından yırtmayı mı düşündüler...?



İSRAİL KARŞITI YAHUDİLER

Bu arada; Siyonist Yahudilerin bu korkunç soykırım suçlarına katılmayan ve Müslümanlar ile barış içinde yaşamak isteyen Yahudiler de var.

Hem söylemleri ve hem de eylemleri ile İsrail'in karşısına dikiliyorlar. Ancak katiller sürüsü bu Siyonist Yahudiler, hepsine birden zulmediyorlar.

Kendilerini Tevrat Yahudileri olarak tanımlayan bir grup daha var. İşte İsrail karşıtı bu Yahudilerin bazı görüşlerini sizlere arz ediyorum.

"Tevrat Yahudileri Filistin halkının yanındadır. Siyonist İsrail devletinin işgalinin sona ermesi ve karadan denize özgür bir Filistin devletinin kurulması için dua ediyoruz.

İsrail devleti Yahudilerin devleti değildir. Siyonizm Yahudilik değildir.

Bu İsrail Devleti için acı bir son olacaktır. Tevrat, Siyonist İsrail Devleti'nin acı ve yıkıcı bir sonu olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Müslüman komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. İsrail devleti Yahudileri temsil etmiyor!

Eğer Siyonistler Yahudilerin güvenliğini önemsiyorlarsa, kendilerine Yahudi Devleti demeyi bırakmalılar...!" Katiller sürüsü İsrail ile mücadele ederken; soy, sop, din, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin İsrail'e düşman olan herkesi önemsemek ve hepsini aynı cepheye hizalamak gerekiyor...



SORU: ŞAHSEN NE YAPABİLİRİM...?

CEVAP: BOYKOT

Açıkça katiller sürüsü İsrail'i ve arkasındaki ABD'yi, Batılı devletleri savunamadıkları için, Boykot'u delmek ve etkisiz kılmak için kıvranıyorlar. Boykot hakkında; "İsrail menşeli mal" ifadesi kullanılıyor, bu ifade yanlış değil ve fakat eksiktir.

Bir çok malı İsrail üretmiyor.

Soykırımı ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya beraber yapıyorlar.

"İsrail ve İsrail'i destekleyen devletlerin ve şirketlerin ürettiği mal ve hizmetler" ifadesini kullanmalıyız.

Boykot, sadece bugünün bir meselesi değil, yeni bir anlayış ve hayat tarzı olmalı...

Hedefimiz ve odak noktamız, milletçe bu markaların mal ve hizmetlerinin satın alınmaması olmalı. Yerli üretimleri ya da muadilleri aramak ve bulmak hiç de zor ya da imkansız değil.