Adayı HDP belirlemiştir

HDP en başından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini istemiştir. Muhalifler adına ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesinlikle HDP belirlemiştir. Zaten Atatürk'ün partisi CHP, bu HDPKK ile neredeyse aynı parti olmuştur. Asıl büyük tehdit de budur. CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulu'nda neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanmaktadırlar.

Daha önce de her evden HDP'ye 1 oy kampanyası yapmadılar mı...? HDP barajı geçti diye pilav dağıtmadılar mı...?

Meral Akşener ise HDP'nin de olduğu masaya oturmuş ya da oturtulmuştur...

HDP; teröristlerin adamlarından arkadaşlarından ve sevicilerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur. Bu nedenle kapatılmalıdır. Yenisini kurarlar, aynısını yaparlar ise onlar da kapatılmalıdırlar.

Ta ki bunları yapmayıp, gerçek, sivil, terör ve terörist ile anılmayan bir Türkiye partisi oluncaya kadar... PKK ve HDP var olduğu müddetçe, bunların dışında siyaset yapmak isteyenler de zaten yok ediliyorlar.



YAPARSA ERDOĞAN YAPAR

Başkan Erdoğan; "Depremde yıkılan evleri 1 yıl içinde yapacağız" dedi...

Milletin ezici çoğunluğu; onun bu sözüne inanıyor ve güveniyor.

"Şimdiye kadar ne söz verdi ise yaptı, bunu da yapacaktır, yaraları sarabilecek, yeniden imar edebilecek tek lider; Allah'ın izniyle sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır" kanaati hakim.



NELER VAAT EDİYORLAR...?

Her bir muhalefet partisinin de ayrıca emrinde olacak bir Cumhurbaşkanı...

Eski sisteme dönmeyi, yani Meclis'teki çoğunluk/azınlık hesapları ve ayak oyunları ile seçime gitmeden hükümet kurup, yıkmayı... Kanun Hükmünde Kararname meselesi üzerinden FETÖ'cülere af ile PKK/DHKP-C sevicileri ve destekçilerini üniversiteye geri döndürmeyi... Faizleri yükseltmeyi...

IMF'ye gitmeyi... Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracaklarını ve hesabı tasfiye edeceklerini açıklamaktadırlar, dolayısı ile, finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim etmeyi... Devleti ve milleti, yeniden ABD/AVRUPA/ BATI'ya kul köle yapmayı... Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarları ile birlikte IMF'e olan bağımlılığını silip attı. Hal böyle iken muhalifler, değişik tarihlerde IMF'ten borç almamız gerektiğini ısrarla söylediler.



MUHALEFETİMİZ VE FAİZ AŞKI

Amerika'da hafta sonu bankalar battı... Hazine ve FED yetkilileri, çelişkili icraatları ile tarihe geçtiler.

Hazine Bakanı Yellen, batan SVB bankasının kurtarılmayacağını açıkladı, ana probleminin artan faiz oranları olduğunu söyledi. Faizleri yükseltme politikası çöp oldu. Bankalar batınca faiz artış beklentisi de bir anda kayboldu.

ABD'de faiz arttırımları duracak gibi görünüyor. Peki bizim muhalefet ne vaat ediyor? Yüksek faiz...!? Karşılıksız dolar basıp duruyorlardı, olanları Küreselci Şeytanların kağıt parayı ortadan kaldırmak için yaptıkları da ileri sürülüyor.



EKREM VE MANSUR

Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullu İstanbul'da da deprem olacak endişesiyle perişan olmuşken, günlerce Ankara'da siyasi parti genel merkezlerinde, otel odalarında pazarlık masalarında vakit geçiriyor. Mesaisini, enerjisini, vaktinin her dakikasını İstanbul'da olması muhtemel depreme harcaması gerekmez mi...? 2019 yılında, deprem sorununu "5 yılda çözebileceğini" söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, deprem ile mücadelede sınıfta kalmıştır.

Gündeminde 16 milyon hemşehrisi haricinde her şey vardır, İstanbul'u ve İstanbulluları terk etmiştir. Mansur Yavaş da benzer bir haldedir. İmamoğlu ve Yavaş, iki ay boyunca seçim kampanyası mı yürütecekler...?

Bu belediye başkanları, İstanbul ve Ankara'da belediyelerin zaten gündelik rutin işleyişleri bile müthiş yoğunken, çözülmesi gereken dev sorunlar varken, iki ay boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında gezecekler mi...?