Ekrem aslında kaçıp kurtulmak istiyor

İBB Başkanı, bir suç işlemişse sonuçlarına katlanmasın mı…?

Bu şahsın, milletin tamamından üstünlüğü mü var…? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli işte bu cümleler ile sordu. Ahmak:

Aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan, zekâsı gelişmemiş aptal, bön, budala olarak tarif ediliyor.

Kamu görevlisine bu yakıştırmada bulunmak hakaret değil de nedir?

Ekrem İmamoğlu, dava konusu edildiği için ortalığı velveleye veriyor da kendisi bu kardeşinizi aynı gerekçeler ile dava etmişti. Asla haklı değildi ama inanılmaz bir biçimde kazandı, sonra biz itiraz ettik, falan filan… Süreç hala devam ediyor.

Daha geçen hafta Çağlayan Adliyesi'nde aynı davada ifade verdim. Bilin istedim, böyle biri bu adam… Yani; kendisi aynı sebeplerle başkalarını mahkemeye vermeye pek meraklıdır.

Ayrıca; Ekrem İmamoğlu'nun, "Vali itlik yapmıştır" küfrü sebebiyle, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmettiğini de hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, mahkemelerden aldığı cezalar ile görevden alınmaktan korkuyor mu yoksa görevden alınmayı istiyor mu…? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamış bir balon olarak geziyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beceriksizlik ve yetersizlik ile yerlerde sürünüyor, bu perişan durum, CHP idarecilerini bile tedirgin ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tıkır tıkır çalışır vaziyette teslim aldığı kurumları bile çalıştıramıyor.

Öylesine beceriksiz ve başarısız ki Belediye Başkanlığı görevinden kaçıp kurtulmaktan başka çaresi de kalmamış bulunuyor.



SEÇİM BAHANESİ İLE SAVAŞ

Bu seçim ve her seçim, her dönemde bir beka meselesidir.

Biden Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için Türkiye'deki muhalifleri destekleyeceğini zaten ilan etmişti… ABD Kongre Üyesi Bill Keating, bu yılın ilk aylarında, Türkiye'yi Batı rotasına sokmak istediklerini ve bu konuda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştüklerini söylemişti. Mahkeme süreçi halkında ABD ve Avrupa mahfilleri, emperyalist yamyamların medya aparatları da derhal Ekremi müdafaaya giriştiler. ABD, resmen Türkiyede seçime giriyor.

Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler; 100 yıldır, demokrasi adı altında, kurdukları siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.

Bu seçimlere, ve aslında ülkemizdeki her seçime; küreselci şeytanların, finans oligarşisinin, para baronlarının, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor.

Yani; isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar var.



AMERİKAN SALATASI

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AK Partiden, Meral Akşener MHP'den oy kopartmak üzere sahnedeydiler. Akşener, şimdi de CHP'nin Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden CHP'yi bölmüş ve parçalamıştır.

CHP ile HDP'nin bir ve beraber olması nedeni ile CHP'den kopanları Meral Akşener'e yönlendirmeye çalışıyorlar. Hepsi aynı cephedeler… Böylece hesaplarına göre oylar, Recep Tayyip Erdoğan'a gitmeyecek, aynı cephede kalmış olacak. Hedefleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak; mümkünse Cumhur İttifakını tümden yıkmaktır.



MUHALİFLERİN UYUM İÇİNDE HİZMET ETMELERİ MÜMKÜN MÜ…?

Millet olarak Anayasa'yı değiştirdik.

Artık Başbakan diye bir makam ve görev yok. Yürütmenin başı, devleti ve milleti idare etme görevi, Cumhurbaşkanlığı makamına ait. Yani; bütün bakanları atayacak olan ve millete verdiği sözleri hayata geçirecek olan kişi, bundan böyle Cumhurbaşkanıdır.

Aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi; eski Türkiye'de kalmış pek çok kişi de olanları hala anlayamıyorlar... Anlamak istemiyorlar... Ya da aslında şöyle söylemek gerekiyor. Malum zihniyet, milletin referandum ile değiştirdiği konulara savaş açmışlar... Yani milletin değiştirdiği Anayasa'yı, fiilen, oldu bittiye getirerek, yeniden eski haline çevirmek istiyorlar… Zaten bunu her fırsatta söylüyorlar da... Sonra başka bir konu daha var.

6+1 masada: Bakanları kim belirleyecek?

Kimlerin, hangi bakanlığı üstleneceğine hanginiz karar verecek? Bu bakanlar, Cumhurbaşkanı ile birlikte Genel Başkanlardan yani masadakilerden de emir ve talimat alacaklar mı?

Hepinizin farkı ve hatta taban tabana zıt parti programlarınız var.

Hanginizin ekonomik ve sosyal programı uygulanacak…?