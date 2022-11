ABD, İsrail ve Avrupa’ya da harekat

TERÖR örgütleri ne kadar alçaksa teröristi aklamaya çalışanlar da o kadar alçaktır..! Terör örgütü olarak görmedikleri, "onlar bizi mi vuracak" dedikleri PKK/YPG/PYD, İstiklal caddesinde olduğu gibi, Pazar günü de Gaziantep Karkamış'ta sivilleri hedef aldı.

DAĞA çıkınca, PKK'lı... Suriye sınırını geçince, PYD/YPG'li... İran'da PJAK... Meclise girince, HDP'li oluyorlar. Ve Atatürk'ün partisi CHP bu HDP ile adeta bir ve beraber...

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çevrilen film ve fırıldakları asla unutmayacağız. Her iki ülkeye de aynı anda müthiş bir harekat düzenlendi. Türkiye'den böyle büyük bir operasyon beklemiyorlardı. Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile aslında kimleri yok ediyoruz...? Sadece teröristlere değil, uzun vadede; Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'ye, İsrail'e ve Avrupa'ya da operasyon yapıyoruz. Yunanistan da bu harekattan kendine bir mesaj alacak. İnşallah; ABD'nin kuşatmasını yaracağız ve kimse Türkiye'yi tehdit edemeyecek. İnşallah bir kara harekatı ile Ayn el Arab da diğer bölgeler de Türkiye'nin kesin tahakkümü, denetimi altına girer.

Aksi taktirde maalesef bu roketler ve terör saldırıları gelmeye devam edebilir.



BEYNİ VE KALBİ İSRAİL, GÖVDESİ ABD VE AVRUPA, ELLERİ İRAN, AYAKLARI RUSYA

PKK/YPG/PYD/KCK ve bunların siyasi parti maskeli arkadaşları, korkunç yüzleri ile açığa çıktılar. Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri... Haçlı Hristiyan ve Siyonist Yahudi ittifakı ve küreselci şeytanlar, Türkiye'yi, batımızdan Yunanistan ile, güneydoğumuzdan PKK/PYD/YPG ile kuşatmaya gayret ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli nedendir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür. Bu arada bizden gibi görünen ama bizden olmayan içimizdeki düşmanlara da odaklanmalıyız.



KAVGA VE İHALE AYNI ANDA

HDP ile Meral Akşener'in İP'ine tutunanlar arasında, gerçekten bir itiş kakış var mı...? Yok be kardeşim...!?

CHP/HDP/İP/SP, CHP'nin kazanmış olduğu belediyeleri hep beraber yağmalamayı sürdürüyorlar.

Belediye Daire Başkanlıklarını, şirketlerini, ihalelerini omuz omuza paylaşıyorlar.

Yerel seçimler esnasında kimler ile birlikte olduklarını, kapı kapı gezip kime oy istediklerini çok iyi biliyorlardı. Olan bitenden vicdanları kanayan ve artık dayanamayıp isyan edenler, birer birer Meral Akşener'in ipini bırakıyorlar...



MUHALEFET MASASI MI? YIKIM EKİBİ Mİ?

Dünyayı yönetmeye iman etmiş Şeytani Üst Akıl ve mensupları ile Türkiye'de yaşanan iktidar kavgalarının mutlak bir bağlantısı vardır. Masada oturanların her birinin küreselci dünya güçleri ile bağlantıları var. Her biri ayrı bir yapıyı temsil ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğini yıkmak için bir ve beraber olmaya devam ediyorlar. Muhalefet partilerinin hiçbirinin; proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil... Ekonomik çözüm önerileri ise; 1) Faizi yükselt. 2) IMF'ye git. 3) Finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et. 4) Devleti ve milleti yeniden ABD/ BATI'ya kul köle yap.

Bu saydıklarımı hayata geçirmek için, Kemal Kılıçdaroğlu kaş ile göz arasında koşa koşa Amerika'ya ve Londra'ya gitti.

Dünya'nın içinde bulunduğu savaş ve ekonomik dalgalanmalar bahanesi ile Türkiye'yi para baronlarına ve BATI'ya teslim edelim istiyorlar... Bu amaçla, AK PARTİ'den ve MHP'den oy kopartmaktan başka bir ufukları yok. Meral Akşener'in partisi ile HDP arasında gerginlik varmış gibi yaparak, milliyetçi oyları MHP'den çalma gayreti devam ediyor.

Bir tarafta Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP, BBP (başka kimler katılacak ise) yer alacak...

Karşı tarafta ise; bir kenarda CHP, HDP ittifakı yer alacak. Çünkü CHP/ HDP ile bir olan Meral Akşener'in partisine, ülkücüler oy vermek konusunda isteksizler. Bu nedenle;

Meral Akşener'i CHP, HDP'den çekip diğer tarafa; Temel Karamollaoğlu/ Ahmet Davutoğlu/Ali Babacan'ın safına alıyorlar. Yani aslında;

Cumhurbaşkanlığı seçimini yine hep beraber 2. tura bırakıp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında yine hep beraber aynı cephede dikilmek...