Fonfonlar

BAĞIMSIZ olduklarını iddia eden gazeteciler ile beraber, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da yabancı ülkeler kaynaklı fonlardan yüksek miktarda faydalanmışlar... Sözde bağımsız olduklarını iddia edenler, bu yabancı fonların sahiplerinin, hangi emellerine hizmet ettiler ve ne gibi faaliyette bulundular...? Paralar neyin karşılığında veriliyor...?

Kendisine muhalifim diyenlerin ise bu rezil ilişkiler ağı karşısında derin bir sessizlik içinde olmaları, onların da bu kirli ilişkilere destek verdikleri anlamına elbette gelmektedir. Ekim ayında TBMM açıldığında;

Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ve destek verecek diğer partilerin, bu aşağılık kepazeliğe son vermelerini şiddetle talep ediyoruz. Zira muhalefet fonfonlardan zaten memnun... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakının, hepimizi özellikle sosyal medyadaki yalan, iftira, teröründen de kurtarmasını umuyor ve bekliyorum. Çünkü bu fakir, hakkında sosyal medyada en çok yalan yayın yapılan, küfür, hakaret edilen kişilerden birisidir. Bu hali ile sosyal medya adeta bir suç örgütüne dönmüş haldedir....

AFGANİSTAN VE TÜRKİYE

ABD ve Avrupa ülkeleri, Afganistan'dan kaçıyorlar.

Hepsi elçiliklerini tahliye ediyor. Taliban ile ilgili son durum ise: Amerika iki yıldır resmi olarak Taliban ile görüşüyor, Çin, Taliban'ı resmen Afganistan'ın hükümeti olarak tanımaya hazırlanıyor, Rusya, uzun süredir resmi görüşmeler yürütüyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız...." diyor. Yani; bölgenin ve dünyanın bütün önemli devletleri, Taliban ile el ele ve işbirliği içinde...

Taliban üzerinden ve ülkemize sığınan Afganlar üzerinden, Türkiye bu denklemlerden uzak tutulmak isteniyor...

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, şu an açık birkaç misyondan birisidir. Türkiye; güven ve saygı duyulan, tarihi bağları olan ve bölgeyi iyi bilen bir devlet. Türkiye dışında büyükelçiliğini kapatmayan 2 ülke var. Rusya ve Çin...

Bu arada hatırlatalım; ABD işgal edip de terkettiği her yere tasmalı bir köpeğini bırakıp öyle gider...

ORMAN YANGINLARI BİR SAVAŞ

Hem ülkemizdeki hem de dünyanın farklı yerlerindeki orman yangınları, çok amaçlı bir savaş içinde yer alan bir saldırı idi...

Bir amacı Şeytani Üst Akıl'a hizmet idi. Diğer amacı Siyonist Yahudilere/ Evangelist Hristiyanlara hizmet ediyor. Türkiye her yönden yıpratılmak, diz üstü çökertilmek isteniyor. Krizler ile boğuşan yönetilemez bir Türkiye için uğraşıyorlar.

Örgütler ve isimleri kafanızı karıştırmasın. PKK/ PYD/ YPG/KCK adlı, Kürt görünümlü Kürt katillerinin asıl sahibi; SİYONİST Yahudilerin terörist devleti İsrail'dir. ABD, AB ve terörist İsrail; Suriye'de Kürt görünümlü ve Yahudilere hizmet edecek korsan bir devlet kurmak istiyorlar. Eğer buteröristler; Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise ve Kudüs, İsrail'in başkenti olur ise; Katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia edecektir. Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler? Yahudiler...

Bunu neden istiyorlar? Tahrif ettikleri ve eğip büktükleri, dini inançlarından dolayı...

Aynı eğip, büktükleri dini inançlarından dolayı, başka nerelerin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar?

Bugünkü doğu ve güney doğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani;

Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişlerve resmen hayalini kuruyorlar.