Bankaların zulmü devam ediyor

DAHA evvel de yazmış idim, Ne yazık ki hal devam ediyor. Bankalar cafe, lokanta sahiplerine; "skorlama puanınız düşük, cirolarınız düşmüş, borçlanmanız yüksek" gerekçesi ile yeni kredi veremiyorlar, kredi limitini yükseltemiyorlar. Bu işyeri sahipleri diyorlar ki: "Dükkanlarımız tam 11 ay fiilen kapalı oldukları için doğal olarak, ciroları düşmüş, ciro/borçlanma seviyeleri de olumsuz vaziyettedir. Aylarca fiilen devlet tarafından kapanmış dükkanların cirosu mu olur...?

HÜKÜMETİN EMRİ GEREKİYOR

İşadamlarımız, esnafımız, dünyanın üstüne çöken salgın kabusunda, devletimizin/milletimizin içinde bulunduğu zor şartların farkındalar. Devlete yük olmak asla istemiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, salgın hastalık boyunca kendilerine sunulan destekler için içtenlikle teşekkür ediyorlar. Aynı zamanda şu anki taleplerini ve dertlerini gündeme getirmemi istiyorlar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi özellikle devlet bankalarının idarecileri, hükümetin emri ve talimatı olmadan ellerinin kollarının bağlı olduğunu söylüyorlarmış... Dükkan sahipleri, devlet bankalarının ve özel bankaların desteklerine devam etmelerini istiyorlar. Tabii ki ciroları düşmüş, skorlama, ciro/borçlanma seviyeleri de olumsuz vaziyettedir... Bu nedenle; hiç değilse cafe, lokanta gibi dükkanları fiilen kapatılmış işyeri sahipleri için, hükümet emri ile kredi verilirken skorlama, borçlanma, cirolar ile ilgili ölçülere yeni kriterler getirilmeli, dünyayı kasıp kavuran salgın şartlarına uygun değerlendirme yapılmalı...

ZALİM İŞGAL DEVAM MI ETSİN

Afganistan'da kimin geldiği tabii ki önemlidir ancak; kimin/kimlerin defolup gittikleri daha önemli ve değerlidir... Taliban hakkında, laiklik başta olmak üzere farklı sebepler ile endişeli olanlara şu soruları sormayalım mı...? ABD, Afganistan'da en korkunç insan katliamlarını yapmış zalim bir işgalci değil midir...? Aynı korkunç işgalciler; İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa Devletleri, Afganistan'ı vahşice sömürmek için senelerdir yağmalamadılar mı...? ABD'nin ve Avrupalı yamyamların bu iğrenç Afganistan işgalinin sona ermelerini istemiyor musunuz...? Korkunç işgalcilerin, zalim işgallerinin sona ermesini arzu etmek ve istemek, Talibanı desteklemek anlamına gelir mi...? Bu vahşi emperyalist yamyamların, Suriye başta olmak üzere, işgal ettikleri her yerden defolup gitmeleri gerekmez mi...? Bundan sonra;

Afganistandaki insanlar, ki aralarında Taliban mensubu olmayanlar da var, birlik ve beraberlik içinde karar verebilsinler diye çaba göstermek, dua etmek gerekir...

Devletimize ve milletimize yakışan budur...

SÖYLEYİN KİM TERÖRİST

Afganistan'da yaşananlar hakkında Taliban mensuplarının fikirleri, iş ve icraatlarına karşı tepki gösterenleri dikkatle izliyorum. Tamamı değil ancak; bunların ezici çoğunluğu, hemen burnumuzun dibini, bütün Ortadoğu'yu ve memleketimizi kan ve gözyaşına boğan, yakıp yıkan PKK/PYD/YPG için "terör örgütüdürler" bile demiyor/diyemiyorlar... Bu Kürt görünümlü Kürt katillerinin, siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP ile ittifak yapıp beraber seçime giriyorlar. Hatta bunlar arasında, PKK/PYD/YPG'li katilleri sınır komşusu olarak tercih eden emekli paşalar bile var. Kendi teröristlerini seviyorlar ama başkalarının teröristlerini istemiyorlar... Ve bunu laiklik anlayışının, Atatürkçülüğün arkasına sığınıp da yapıyorlar...