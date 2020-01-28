Suçüstü yakalananlar
Korkunç bir felaketin tam ortasında, iktidara muhalefet edeceğim derken; tamamen yalan ve uydurma haberler ile, içinde yaşadığı millete(mensup olduğu millete demiyorum) ve millete yardım etmek için çırpınan kendi devletine adeta küfür edenler...
Suçüstünde yakalandılar... Aralarında halen Milletvekili olanlar bile var...
YILANLAR ZEHİR AKITIYORLAR
Arı su içer bal akıtır. Yılan su içer zehir akıtır... Serdar Akinan adlı gazeteci görünümlü yalancı, yine külliyen bir yalanı uydurmuş... "Cumhurbaşkanı gelecek diye bir vatandaş enkaz altında 1 saat bekletildi" diye haber yapmış.
Yalancıların medyası, bu iftirayı ağzından köpükler akıtarak yaymış...
Binlerce kişiye de yutturmuşlar... Yani insanlar; seyretmişler, doğru kabul etmişler, hatta yorum yapmışlar. Haberi yapanlar mı iğrenç, bu korkunç yalanı yutacak kadar akılsız olanlar mı daha iğrenç, karar veremedim. Bu yorum da sosyal medyada Murat Sarıca'ya ait...
DÜŞMANLARIMIZIN EVLATLARI
Bu arada; bölgede canla başla görev yapan arama, kurtarma, polis, jandarma, itfaiye ve bütün kamu görevlileri ile kamu çalışanı olmayan gönüllüler, bu aziz milletin evlatlarıdır...
Kendi canlarını feda etmeyi göze almış vaziyette, afetzedelere yardım etmek için çırpınıyorlar... Orada görev yapan kurumlar ise millete aittir...
Samimi ve yapıcı eleştiri yapıyoruz ayağı ile yalanları bilerek yayanlar ise azılı düşmanlarımızın evlatlarıdır...
Recep Tayyip Erdoğan kini ve düşmanlığı nedeni ile yaydığınız iğrenç yalanlar; bu fedakar insanlara hakaret, devlete de ihanet anlamını taşıyor... Ve bizler, hepinizi bir kez daha belleklerimizde kaydettik...
DEPREM VE BÖLÜCÜLER
Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, köşesinde iğrenç provokasyon hakkında hepimizin bilmesi gereken gerçekleri açıkladı. Dikkatinize arz etmek istiyorum... "PKK ve HDP'li çevreler, depremin ardından, millet arasında etnik nefret uyandırmayı amaçlayan bir algı operasyonu yaptılar. Sözde google'da "Elazığ Kürt mü?" yönünde yoğun arama yapıldığı iddiası ortaya atıldı.
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, bu iddia üzerinden kendince, Kürtleri Türklere karşı kışkırtmaya çalıştı. Peki bu operasyon nasıl hazırlandı dersiniz?
İddiayı ilk olarak servise koyan PKKHDP habitatındaki "Yeni Yaşam" gazetesi oldu. Haber önce "Kürtçü" hesaplar üzerinden dolaşıma sokuldu.
Ardından da içeride yabancı menşeili büyük haber siteleri ve CHP yanlısı medya kuruluşları ile gündeme taşındı.
Gerçekte ise iddia şöyle ilerledi:
Diyarbakır ve Avrupa'dan, depremin ikinci günü, aynı elden çıkmışçasına google'dan (Elazığ Kürt mü?) girişi yapılarak, bu siyasi operasyona altlık hazırlandı. Sonra da HDP'liler sahneye çıkarak, etnik nefret körüklemeye çalıştılar. Oysa bu iğrenç hamleler, internet ve sosyal medyada her gün rastladığımız türden, (FETÖ- PKK-HDP işbirliğiyle hazırlanan) algı operasyonundan biri sadece"
ŞERLERDEN DOĞAN HAYIRLAR
Yaşadığımız felaketler, terör saldırıları, darbe girişimleri bizi kendi başımızın çaresine bakmak, ilk yardım, arama, kurtarma konularında eşsiz bir başarıya taşıdı. ALLAH'ın izni ile, şerlerden dogan hayırları yaşamaya başladık. Depreme müdahalede, devletin en tepesinden, en alt birimine kadar refleksi muhteşemdi... Cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanları ve diğer Bakanlıklar müthiş bir işbirliği etkin bir hizmet gerçekleştirdiler. AFAD, Kızılay, Diyanet, THY... Ve tabii ki, Vakıflar/ STK'lara içtenlikle müteşekkiriz...
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