Sapkınlığa tapanlar
Yani, Türkiye'yi karalamak için bu kepaze sapıklığını da kullanmaya çalışmış. Şimdi, bu kadın ile ilgili bir ton laf ederim. Ancak inanın konunun çok daha önemli tarafları var. Bu nedenle hemen işin bu yönüne bakmak istiyorum. Bu meseleyi duyar duymaz, değerli dostum stratejist Abdullah Çiftçi'nin analizlerini hatırladım. Sizden bir ricam var. Lütfen Abdullah Çiftçi ve yazdıklarını çok dikkatlice takip edin.Derhal, bu konuyla ilgili olanlarından aklımda kalanları sizlere arz edeyim. Televizyon programlarını kaçırmamaya çalışın.
Müthiş tespitleri ve analizleri var.
HZ. LUT KAVMİ
"Elif Şafak'a takılmayın...
Hakaret etmeyin...Büyük resmi görün. Proje nedir? Süreci kim yönetiyor? Bu günler en az 30 yıl öncesinden tasarlanmış, düşünülmüş. Şimdi uygulanıyor.
Saklamıyorlar, gizlemiyorlar. Anlamı;
Birleşmiş Milletler, LGBT/ Cinsiyet Teorisi. Şu anda bunun PR zamanı ve tahsilat zamanı. Diğerleri de gelecek. Birleşmiş Milletler merkezli, dünyaya dayatılan bir Cinsiyet teorisi var. Bu kadın ve erkek eşitliği değil.
Eşit insanlar... Eşit haklar... Eşit aşk...
Sloganı ile meydandalar. Eşit aşk ile; kadın/kadına ve erkek/erkeğe evlilik hedefliyorlar. Yani kadın/ erkek evliliği nasıl ise; kadın/ kadına ve erkek/erkeğe evlilik de öyle olsun istiyorlar. Hukuk ve diğer alanlarda bu beraberlikler ve evlilikler, mümkün olsun istiyorlar.
İNSAN FITRATINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR
Eşcinsel Papaz, sporcu, yazar, siyasetçi, sanatçı modellerle bilinçaltı göndermeler oluşturuyorlar. Burslar, yardımlar, teşvikler, destekler ile LGBT topluluklarını fonluyorlar. Uluslararası spor, sanat, müzik yarışmalarında sık sık eşcinsellerin kazandığını göreceğiz. Hatta siyasi seçimlerde de... Televizyonlarda, gazetelerde medyanın her yerinde boy boy onları yayınlayacaklar. LGBT/Cinsiyet Eşitliği kavramları, "Küresel Tefecilerin", 21. yüzyılda insan fıtratını değiştirmek için hem kullandığı, hem sömürdüğü kavramlar... " Abdullah Çiftçi, kısaca, kepazeliğin arka planı hakkında bu bilgileri veriyor. Zaten yazılanların tamamı da gerçekleşmiş.
Tehlike çok büyük ve ciddi.
İNSAN DOĞMASIN... ÜRETİLSİN
İnsan doğmasın üretilsin istiyorlar.
GENOM Projesi ile, "İnsan Üretimi" gerçekleştirmek istiyorlar.
Siparişe göre istenilen fiziksel özelliklerde bebekler doğabilecek.
"Emoji Alfabesi" işe yeni bir dil oluşturmaya çalışıyorlar.
Hedefleri 2045... Tüm dünyayı ortak alfabeye geçirecekler. Semboller...
Yeni bir dil... Yeni bir düşünce şekli...
ROBOTLARLA EVLİLİK
İnsanlar, dünyanın değişik yerlerinde "Mega Şehirler"de yaşasın istiyorlar.
Bekarlar için robot kadınlar ve robot erkekler... Hepimizi, bunlarla evlendirmek istiyorlar. Dolayısı ile bütün hukuk sistemi de buna göre değişecek. Evlenme, boşanma, miras hukuku v.s.
Tabii bir çok yeni kavram girecek ve hatta şimdiden girdi hayatımıza...
"Post Truth"... Yani Gerçek Ötesi...
Dijital dünya ile gerçeklikten kopmuş, adeta bir rüya alemi... Hangisi gerçek, hangisi sahte karışacak...Akıllar, ruhlar, kalpler esir alınacak...
Nesiller teslim alınacak.
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