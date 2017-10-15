Dini nikahtan mı yoksa İslam’dan mı nefret ediyorlar...?
Malum çevreler beni yine yanıltmadı.
Hemen 'çağdaş Türkiye'ye yakışmadı, laikliğe aykırı, şeriat devleti oluyoruz' diye bağırmaya başladılar. Bu çevrelerin, düzenlemeye karşı çıkış gerekçelerini dikkatlice takip ettim.
Anlamaya çalıştım... Amma ve lakin, inanın anlamak mümkün değil... Karşı çıkış gerekçelerinin neredeyse tümü, vehim ve nefretten kaynaklanıyor.
İtiraz ettikleri konular, bu topraklara, aziz ve asil milletimize ait değiller.
Ve hatta dile getirdikleri görüşler, milletimizin değerler ve inanç sistemine adeta nefret besleyen içeriklere sahipler.
MİLLET ZATEN YAPIYOR
AK Parti olmayan bir şeyi mi getirmeye çalışıyor? Hiç karşılaşmadığımız bir uygulamayı mı dayatıyor?... Tabi ki hayır...
Kardeşlerim bu memlekette insanların çoğu, dini nikahı zaten yapıyor.
Evlenmeden önce ya da resmi nikahın kıyılacağı gün, mahalledeki camiinin imamı, bu işlerden anlayan dindar bir aile büyüğü, ya da muhafazakar herhangi bir akrabanın öncülüğünde dini nikah gerçekleştirmiyor mu?
Milletimizin ezici bir çoğunluğu dini nikah yaptırmıştır. Hatta din ile diyanet ile pek alakası olmayanların bile dini nikah yaptıklarını o kadar çok gördüm ki...! Kendileri istemese bile, evlenecekleri eşlerinin veya aile büyüklerinin ricasını kırmamak için bu vecibeyi yerine getirenler öyle çok ki..! Yani; yasa ile yeni bir durum oluşturulmuyor. Var olan, kaynağını İslam'dan alan ve meşru bir durumun, yasası oluşturuluyor. Kaldı ki, kimse mecbur da tutulmuyor.
TERÖRİST SEVİCİ ABD, İRAN'A TERÖRİST DİYOR
IŞİD mi? DEAŞ mı?... Artık her ne diyorsanız, bu insanlar katildir...
Sapkındırlar... Sapıktırlar... Kafirlere, gavurlara hizmet ederler. Ve ediyorlar.
Bunlar, ruhunu şeytana satmış İslam düşmanlarıdır. Ve kesinlikle, Amerikan ve İsrail malıdırlar. Bu gözü dönmüş katillerin sahibi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Namussuz, şerefsiz, kahpe, katil Fetullah Gülen ile adamları ve sevenleri de ABD ve İsrail köpekleridir. Zaten halen de Pensilvanya'da Amerika'nın koynunda değiller mi...? Bu hainlerin ellerinde aziz milletimizin kanı var. PKK/ PYD/YPG ile bunları sevenler ve destekleyenler de Amerika'nın ve İsrail'in itleridirler. Dünyanın gözü önünde, bu terörist katillere, binlerce kamyon silah ve mühimmat verdiler.
Böyle bir devlet, İran'da bir grubu terörist ilan edebiliyor.
Güler misin...? Ağlar mısın...?
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