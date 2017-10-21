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  1. Sapkınlığa tapanlar
Erkan Tan Erkan Tan
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi

STK görünümlü katiller

Büyükada'da ülkemizi karıştırmak için toplanan, değişik insan hakları örgütlerini unutmadınız inşallah... Daha doğrusu, insan hakları örgütü görünümlü özel savaşçılar... Mescid-i Aksa'da yaşananlarla ilgili olarak İsrail devletini kınayabilirler mi? Ya da zulüm altındaki, dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlar'ın haklarını savunmuşlar mıdır? Arakan'daki Müslümanlar'ın, sadece Müslüman oldukları için soykırıma uğramaları ile ilgilenirler mi? Arakan'da ve Mescid-i Aksa'da olanlardan, daha büyük ve iğrenç insan hakları ihlali olabilir mi? Müslümanlar'ın insan haklarını, Büyükada'da suçüstü yakalanan ajanların, dernek ya da vakıfları hiç savunmuşlar mıdır...? Hayır...
Asla... Yapmadılar... Yapmazlar...
Yapmayacaklar...

DEMOKRASİYE İNANMIYORLAR
Demokrasi, insan hakları, özgürlükler... Batı'nın inandığı değerler değildir. Bunlar, Batı dediğimiz, Haçlı ve Siyonist ittifakının, dünyayı karıştırmak için kullandığı kavramlardır. Bu iş için faaliyet gösteren dernek, vakıf ve diğer örgütler ise; yeni savaş ordularıdır. Batı dediğimiz tek dişi kalmış bir canavardır.
Ve Müslümanları öldürmek, Batı denen Haçlı-Siyonist kardeşliğinin varlık sebebidir...

TERÖRİSTLERLE HAÇLI SEFERLERİ...
Silah veriyorlar... Mühimmat veriyorlar... Taktik ve strateji öğretiyorlar... Orduları ve askerleri ile değil, bu aşağılık katillerle saldırıyorlar.
ABD ve İSRAİL devletimizle savaş halindedir. Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini bu iki devlet yapmaktadır. Ezelden beri devam eden Haçlı Seferleri'nin günümüzdeki hali budur. Tek fark, terör örgütleri ve teröristlerle Müslümanlarla savaşmalarıdır.
PKK/PYD/YPG/DEAŞ/ DHKP-C... Bu Müslüman ve Türk düşmanlarının hepsi aynı komutana bağlıdır... ABD ve İSRAİL... Yeryüzünün Haçlı Orduları, işte yukarıda saydığım bu kahpe terör örgütleridir.

KUDÜS'ÜN FETHİ BAHANE İDİ...
Haçlı seferleri ile ilgili çok mühim bir gerçeği, yeniden hatırlatmak istiyorum. Tarihte herkesin bildiği bu kanlı savaşların asıl sebebi, Türkler'in ve Müslümanlar'ın Anadolu'dan sökülüp atılmaları idi. Kudüs'ün fethedilmesi görüntüsü vererek, aslında Türkler ve Müslümanlarla vuruşup, Anadoluyu onlardan temizlemek istemişlerdi. Ömrünü bu alandaki araştırmalara adamış bilim insanlarının görüşü aynen böyledir.
Günümüzde de Haçlı seferleriyle devletimize ve milletimize saldırıyorlar.
Yani bu seferler halen sürüyor.
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