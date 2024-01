Ergün Diler

PKK terörü kiralık yüzünü gösterdiğinde, acı haber aldığımızda hayat duruyor. Türkiye bakıldığında çepeçevre kuşatılmış durumda. Bazıları anlamak ya da görmek istemiyor olabilir.

Durum böyle. Romanya'dan Bulgaristan'a, Dedeağaç'tan Girit'e, Ege Adaları'ndan Kıbrıs'a, oradan Suriye ve Irak'a geçin..

Her yerde bize namluyu doğrultmuş güçleri görmek mümkün.

PKK ise çok uzun zamandır ülkenin enerjisini alan bir oluşum!

Son dönemde aldıkları TALİMAT gereği harekete geçtiler. Şehit haberleri gelmeye başladı. Canımız yandı... Zor ve çok hassas bir konu. Yanlış anlaşılmaya oldukça müsait bir zemin var. Buna rağmen "AKLI DEVRE DIŞI BIRAKMADAN

NE YAPILMALI"yı tartışalım isterseniz... En azından tabloya birlikte bakalım.

Yazar çizer arkadaşlara bakıyorum, ekranlardaki isimlere, PAŞALARA odaklanıyorum.

İttifakla saldırıların arkasında ABDİSRAİL'i gösteriyorlar. Doğrudur.

Olabilir. Bu kimseyi şaşırtmaz.

Ancak konuyu tartışırken iki nokta, iki tespit öne alınmalı! PAS GEÇİLMEMELİ. Bir genel kabul gereği EVET! SALDIRILARI ABD-İSRAİL İTTİFAKI YAPTI.

Bu sonuca ulaşmak zor değil. Ancak ikinci soruyu sormak da şart! PKK saldırılarının arkasında SURİYE'de bizi ABD-RUSYA ile savaştırmak isteyen güçler olabilir mi? İkinci ŞIK'ka bakan pek yok! Doğru soru mu? Kesinlikle...

Açalım o zaman...

Ömrümüz KÜRT MESELESİNİ takip etmekle, yazmakla çizmekle, manşet atmakla geçti. Gariptir gelinen noktada değişen bir şey yok. Hala aynı koordinatlardayız.

Aynı sözler, aynı bildiriler, aynı şablonlar, aynı tepkiler... Yıllar içinde herkesin KÜRT SORUNU'nun ayrı olduğunu gördüm. PKK terörü aslında BÖLGEDEKİ ÇATIŞMANIN bir sonucuydu.

Bizimle ilgisi olduğu kadar BÜYÜK GÜÇLERLE de ilgiliydi. Kendi aralarındaki çatışmanın görünür haliydi. Tek başına ele alınıp çözülebilecek bir mesele değildi.

ÇÖZÜM geldiğinde BÖLGE değişecekti! Kolay değildi. İsteyenler kadar istemeyenler de vardı.

Ekranlarda ÜS BÖLGELERİNİ tartışmak, askeri önlemleri masaya yatırmak, bizim dışımızda kalan KURGUYU bozmaya yetmezdi!

Öncelikle bunun anlaşılması şarttı.

Daha önce de sık sık yazdım.

İlk adım olarak bölgedeki büyük güçlerin ne istediğini anlamak, sonra kendi inşa edeceğimiz yolla onlara ulaşmak ve sorunu en tepede YÜZDE 100 TÜRKİYE'nin kazancıyla çözmek durumundaydık.

ABD-RUSYA-İNGİLTERE bu konunun konuşulacağı merkezlerdi!

Gerisi hikaye...

Amerika Birleşik Devletleri 10 bin km. uzaktan gelip iki kez IRAK'a girdi mi? Evet girdi! Peki IRAK, ABD'nin rakibi miydi? Kesinlikle hayır. O zaman bu müdahalelerin muhatabı BAĞDAT değil oradaki rejime hayat veren diğer güçlerdi!

Böyle bakmalıydık.

ABD, petrolü özellikle AVRUPA ve ÇİN'e karşı kontrol etmek istiyordu. Rakiplerini diz çöktürmek için. Fakat bölgedeki sorun ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ-ARAP

SOSYALİZMİ-BAAS'dı. Kime göre? ABD'ye göre... Türkiye'de de SOL vardı. Tek bildikleri "KAHROLSUN AMERİKA" sloganı atmaktı. Ve bizler de yıllarca Türkiye'deki SOL'un arkasında SOVYETLER'i görüyorduk.

MEDYA BATI'yı örttüğü için, kamufle ettiği için gerçekle buluşamıyorduk! Oysa hiç ilgisi yoktu. Doğruyu yazmak çizmek kolay değildi. Tanımı yıllarca yanlış yaptık! ÇATIŞMA BATI ile DOĞU BLOK'u arasında değildi.

Aksine BATI'nın kendi içerisindeydi!

PKK terörü başlangıçta AVRUPALI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN

KULLANDIĞI SOL hareketti.

BAAS zaten ABD karşıtıydı. KÜRT HAREKETİ de buna ekleniyordu ki Washington bölgeye indi. BAAS'ı bitirmek isterken KÜRTLER'i korumak kollamak zorundaydı.

Öyle de yaptı. Kürtler koruma altına alınsa da kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde ise Şİİ ekseni içinde düşman biriktiriyordu. Washington özellikle Türkiye ile arada dengeyi bulmak istiyordu. Yoksa KÜRTLER'in yaşam alanı biter tükenirdi! Yaşamaları mümkün değildi.

ABD bunu bilecek kadar akıllıdır.

PEKİ O ZAMAN

PKK TERÖRÜNE

KİM YOL

VERİYORDU?

Sık sık yazdım.

ABD'nin, KÜRTLER'i, YPG'yi-SDG'yi- PKK'yı desteklediği SIR değil. Herkes görüyor biliyor.

Diğer oyuncular ABD gibi görünür değil! Sıkıntı burada. Biz de görmek için pek çaba harcamıyoruz.

Korkuya endişeye gerek yok.

Washington asla ve kat'a Türkiye'siz yapamaz. Bu bölgenin değişmez kuralıdır. Bunu bilelim...

PKK terörü hortladığı zaman saldırdığı zaman otomatik olarak Türkiye ABD karşı karşıya gelmektedir. İlk ŞIK budur. Doğaldır.

Doğru mu? Net...

Aynı denklem içinde hesaba katılması gereken iki unsur, iki püf noktası daha vardır! PKK saldırınca, şehit haberleri gelince artan öfke ve milliyetçilik dalgası Türkiye ile ABD'yi, SURİYE'de SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRMEKTEDİR.

ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDERSE, TANSİYON SÜRERSE BU KAÇINILMAZDIR. BUNU İSTEYENLER VARDIR.

Madalyonun görünmeyen tarafında bu vardır. AYNI ŞEKİLDE PKK karda kışta SALDIRINCA üs bölgelerini hedef seçince arkalarındaki ANA DESTEKÇİ ABD'NİN, TÜRKİYE'YE KARŞI ELİ ZAYIFLIYORDU.

İLETİŞİM KOPUYOR GERİLİM ARTIYORDU. KAÇINILMAZ OLARAK "YA TÜRKİYE YA PKK" tercihiyle baş başa kalıyorlardı. Buraya itiliyorlardı.

Bu da Washington'un isteyeceği yapacağı bir şey değildi. ABD ile savaşanlar, ya Türkiye'yi ya PKK'yı yanlarına almak istemektedir. Asıl mücadele budur. Terör üzerinden pusu üzerinden şehitlerimiz üzerinden oyun kurmaktalar...

Bölgedeki KÜRESEL SAVAŞ METİNA'da HAKURK'ta bizi içine çekmeydi.

BAAS ve Saddam tasfiye edilirken KÜRTLER IRAK'ın kuzeyinde kendi yolunu kuruyordu. TİME'a kapak olan liderleri vardı. HATIRLAYIN!

İRAN-ARAPLAR-ŞİİLER tamamıyla KAN DAVASI gereği KÜRTLER'in devamlı karşısında olacaktı. Saddam'ı ölüme yollayan KÜRT HAKİMLERDİ! UNUTMAYIN.

Ancak TÜRKİYE'nin tutumu ABD'nin planlarının sonuca ulaşıp ulaşmayacağını belirleyecekti. ABD son tahlilde "TÜRKİYE" demek zorundaydı. İKİNCİ BİR ŞIK YOK BİLE... Ancak KÜRTLER'i de rakipleri kapmasın ve kullanmasın diye bırakmıyordu! İç içe geçmiş bir KÜRESEL SİYASET ÇIKMAZIYDI yaşananlar... PKK terörü yaşadığı sürece Türkiye zenginleşemiyor, büyüyemiyor, genleşemiyordu. PKK olduğu sürece TÜRKİYE'nin bölgeye hakimiyeti tam olarak inşa edilemiyordu.

ABD bölgeye gelse de askerini yollasa da gemilerini demirlese de istediğini yapamıyordu. Türkiye'siz mümkün değildi. İran ile Çin ile İngiltere ile Şİİ kartı ile baş etmesi çok kolay değildi. Türkiye gücünü bilerek kuracağı masada istediği sonucu alırdı. YPG/ SDG/PKK, ABD'nin üzerinde çok da düşünmeden vazgeçeceği oyunculardı... Gerçek şu ki KÜRT MESELESİ üzerinden bölgenin kaderi konuşulmalıydı... Türkiye DEVLET anlayışından bir nokta bile TAVİZ vermeden finali alırdı. Başkası yapamazdı zaten... Aklımızla, tarihten gelen birikimimizle çözemezsek uğraşıp duracağız. Çözersek TÜRKİYE YÜZYILI'na "HOŞGELDİN" diyeceğiz.. Mesele bu kadar önemli ve kritik...