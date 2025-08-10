Ünlü şarkıcı Alişan’dan Hatay’a moral ziyareti

Ünlü şarkıcı Alişan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte deprem sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ı ziyaret etti. Hatay'ın farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyaret kapsamında Arsuz ilçesinde kurulan Kadın El Emeği Pazarı'na uğrayan sanatçı, burada kadınların yoğun isteği üzerine kısa bir şarkı performansı sergiledi.

KONSER SÖZÜ VERDİ

Kadınlarla sohbet eden Alişan, bölgedeki dayanışma ve üretim ruhuna hayran kaldığını belirterek, yakın zamanda kapsamlı bir konser sözü verdi. Alişan, depremden kısa bir süre sonra yaptığı ziyareti hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Depremden bir ay sonra buraya geldiğimde, 'Bu şehir 20 yılda ayağa kalkamaz' demiştim. Ama görüyorum ki devletimizin gücüyle, halkın azmiyle ve büyük bir dayanışma ruhuyla Hatay 3 yıl olmadan yeniden ayağa kalkmış."

Hataylı vatandaşlar ise Alişan'a destek ve moral ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kendisini yeniden bölgede görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Çocuklarla yakından ilgilenen Alişan, yanındaki oyuncakları miniklere hediye etti.