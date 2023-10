Ergün Diler

KABACA televizyon ve gazetelere bakınca insanların gerçekle buluşmasının ne kadar zor olduğunu düşünüyorum.

Herkes bir şey söylüyor. Olanın bitenin yanından geçen çok az. Belki de yok. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Neden böyle? Bilmiyorum.

Bu kadar SIĞ olmanın bu kadar gerçeklerden uzak olmanın bir nedeni olmalı... Bir de harita başına geçip sallayanlar yok mu!

Neyse... Biz işimize bakalım...

HAMAS 7 EKİM gibi İsrail'e hiç beklemediği anda hiç beklemediği yerden hiç beklemediği şekilde saldırdı.

Tüm dünya bu işe "İSLAMİ TERÖR" diye bakarken ben "Hayır! Hiç de öyle değil.

Operasyonun arkasında ABD var.." diye yazdım Ardından da neden'leri, niçin'leri sıraladım.

Okuma fırsatı bulamayanlar dönüp son yazılarımıza bakabilir...

İsrail'in DEVLET olma kabiliyetini ortadan kaldıran bu saldırıdan sonra ŞİDDETLİ cevap vereceğini tahmin etmek sanırım hiç zor değildi.

KURGUYU hazırlayanlar bunu hesaba katarak geliyordu. Bu köşeden başka "saldırıyı ABD yaptı" diyen kimse yoktu. Bu gerçeği değiştirmiyordu ki. 24 ŞUBAT'tan yani Rusya'nın UKRAYNA'ya saldırdığı günden bu yana da olan biteni farklı görüp ilerleyen ve haklı çıkan da bizdik... İlk düğme yanlış iliklendiği zaman diğerlerinin doğru olma ihtimali zaten ortadan kalkıyordu. Bir de yine herkesin dışında bir şey daha yazıyorduk! ABD ile RUSYA GİZLİ İTTİFAK İÇİNDE...

Sağlamasını yapacağımız çok fırsatımız oldu. EN son İSRAİL saldırıları bile bunu net olarak doğruladı.

Şimdi konumuza geçelim.

ABD HAMAS'a sızdı.

NET! Arkasında durduğu ve büyüttüğü İSRAİL'i gafil avladı.

NET! Tekrara düşmemek için kısa geçmek istiyorum.

İSRAİL, ABD'nin gücüyle var olan bir DEVLETTİ.

Ancak aklın merkezi olan CITY OF LONDON yani derin İngiltere de kuruluş'un temelini atmıştı. PAY iddia ediyordu.

Bunun için de bu merkez ABD ile zaman zaman yan yana da dursa dünyanın her yerinde çatışıyordu. Netanyahu da bu MERKEZİN çekim gücündeydi.

Yani Londra ile yakınlık kuruyor ÇİN ile dolaylı-doğrudan ilişki ile yürüyordu. Bu Londra'nın talimatından başka bir şey değildi.

SIKINTI BUYDU! ABD'nin sonlandırması gereken durum da buydu. Özellikle TEKNOLOJİK akışlardan BEYAZ SARAY son derece rahatsızdı. ABD'den İsrail'e kayan, oradan da ÇİN'e giden yolculuklar vardı.

Bitmesi gerekiyordu. CIA önce İSRAİL'i karıştırdı. Netanyahu ülkesinin konumunu daha rahat belirleyebilmek için YARGI REFORMU istedi.

TEK YETKİLİ OLMAK İSTİYORDU. ÇİN'e demir atabilmek için... CIA sessiz kalamazdı. Öyle de oldu.

Sokaklar karıştı. CIA, TEL AVİV'de oyunu başlatmıştı.

İçeride de desteği büyüktü.

Pilotlar bile uçmuyordu.

Düşünün! Netanyahu'nun oğlu bile sosyal medyadan "DIŞ GÜÇLER" diyor ABD'yi hedef gösteriyordu.

ABD, sevin ya da sevmeyin dünya tarihinin en güçlü devletiydi. Tarihte dünyanın tümünü hedef yapıp çevreleyen ve sonuç alan başka bir yapı olmadı. 1800'lerde İngiltere bu gücü taşımaktaydı. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YETKİ DEVRİYDİ. Ve aslında o gün bugün ABD ile İNGİLTERE çatışma halindeydi. Bizler bunu görmüyorduk. Iskalıyorduk.

Sarışın mavi gözlü insanların kavga edeceği fikrine uzaktık.

Durum böyle olunca gerçek bir türlü bizlerle buluşamıyordu.

ABD'nin gücü böyleyken İngiltere de bu yüzyılın en büyük istihbarat operasyonuna imza atıyordu. ABD Başkanı Nixon'la 1970'lerde başlayan ÇİN'i büyütme, yüceltme, dev haline getirme rüzgarına katılıyor günün sonunda kendi kulvarında dediğini yaptırıyordu.

ABD'nin büyüttüğü ÇİN, Londra eksenine giriyordu.

ABD'den alınıyordu yani. Bence YÜZYILIN operasyonu buydu!

Şu an dünyanın herhangi bir yerinde yaşanacak sarsıcı olayın nedeni buydu! İSRAİL-HAMAS savaşı da haliyle...

CIA, HAMAS'ı hazırlayıp İsrail'i vurdu. Tel Aviv'i şoke etti. Tarihte hiç yaşamadıkları kayıpları verdirdi. Sonra da "YÖRÜNGESİNDEN İYİCE şaşmasın" diye GERALD FORD'u AKDENİZ'e yolladılar.

CUMA günü de Eisenhower uçak gemisine "AKDENİZ'e gir" emri verdiler. Koca bir donanma AKDENİZ'e iniyordu. Elbette HAMAS için değildi bu. İSRAİL'e özellikle İNGİLTERE'den gelmesi muhtemel desteği kesmek içindi.

KRALİYET Donanması da ABD'nin ATTIĞI ADIMDAN İKİ YA DA ÜÇ GÜN SONRA İKİ GEMİ YOLLAYACAĞINI AÇIKLADI. KABUL ETMEK GEREKİR Kİ ABD'nin büyüklüğü denizleri kontrol etmesinden yani DONANMASINDAN kaynaklanıyordu. Bunu bilerek ilerliyorlardı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra İNGİLTERE ile yeni sayfa açan ve çok yakınlaşan Türkiye de 16-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağını ilan ediyor ve DONANMAYI sıcak bölgeye yolluyordu... Bu ABD'ye "istediğin gibi at oynatamazsın" demekten başka bir şey değildi.

Resmen uyarıydı yani... Öte yandan USS Gerald R. Ford'un, Türk sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın çok yakınından geçmesi de dikkate alınması gereken bir adımdı.

Gidişat değişmezse ABD ile çatışmanın eşiğine geleceğimiz çatışacağımız kesindi...

ABD, HAMAS'ı kullanarak İSRAİL vurdu! Sonrasında İSRAİL Çin'le de ARAP alemi ile de Türkiye ile de uzak düştü. ABD bir taş atarken dalda 5 kuş görmek isterdi.

Öyle oluyordu. Bölgenin ritmi bozuluyordu. Dinamikler sarsılıyordu. Günün sonunda TEL AVİV Pekin'den kopuyor uzaklaşıyordu. ABD istediğini alıyordu. Yakında Biden'ı da TEL AVİV de görürdük!

Geçen hafta yazımı bitirirken "Yakında ABD'de bir saldırı olur.

Washington da buna karşılık verir" diye bitirmiştim. ABD'de 71 yaşındaki Joseph M. Czuba ismindeki bir manyak 6 yaşındaki MÜSLÜMAN bir çocuğu 27 bıçak darbesiyle öldürüyordu. Bu MI6 operasyonuydu. Şimdi CIA daha büyük karşılık verecekti.

Ya İngiltere'de ya da İngiltere ile hareket eden bir ülkede can yakacaktı. Ancak ilk rauntta istediğini alıyor İSRAİL'i ÇİN'den ve City of London'dan koparıyordu.

Derin Londra da şimdi "sıra ÇİN'e gelmesin" diye ABD'yi bölgede meşgul etmek isteyecek savaşı büyütmeyi deneyecekti.

ABD bunu bildiği için her hamleye LONDRA'nın kalbinden cevap verecekti. Pentagon bu işin beyniydi. Rusya'nın bilmediği bir gelişme de yoktu. Derin ABD, derin Rusya ile el ele gidiyordu.

Tıpkı Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi... Hafta yeni başladı. Yazacak çok şey var. Ancak önce tarafları bilelim ki kimin kimle savaştığını anlayalım... Bu dengenin dışında kimse kalamaz. İçerisini de dışarısını da bölgeyi de ancak ve ancak bu ŞABLON üzerinden okuyabilirsiniz. Diğerleri ıvır zıvır...

Zaman ayırmanıza gerek yok...

Bekleyin... İnanılmaz gelişmeler olacak...