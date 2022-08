Ayak izi!

HERKESE rağmen her şeye rağmen Rusya'nın operasyonundan bu yana, işgal harekatından bu yana aynı şeyi savunuyorum.

Sanırım bu görüşleri savunan pek kimse yok. 24 Şubat'ta başlayan savaş herkesi bir yere attı. İlk günden bu yana olayın BÜYÜK BİR TASFİYE

OPERASYONU olduğunu yazıyorum.

Gerekçeleri de sıralıyorum. Putin'in ordularını küçük bir NEDENDEN dolayı UKRAYNA'ya yollayabileceğine hiç inanmadım. Aldırış etmedim.

Dönüp bakmadım bile.

NÜKLEER GÖLGESİNDE TASFİYE PLANI işliyordu. Hedef AVRUPA BİRLİĞİ'ydi...

Avusturyalı ünlü bir profesör "Ukrayna savaşı AVRUPA'nın sözleşme, diyalog ve dengeden oluşan çiçek bahçesini imha etti..." diye yazıyordu. Çünkü Avrupa özellikle Almanya- Fransa savaşmadan EGEMENLİK alanlarını genişleteceklerini sanıyorlardı.

BÜTÜNLEŞEREK yaşamak, ortak para ile yaşamak, BARIŞI getirecekti. "Karşılıklı çıkarlarla örülen BARIŞ da yerini hiçbir zaman BÜYÜK SAVAŞLARA bırakmayacak" diye düşünüyorlardı. Almanya özellikle bu frekansta başı çekiyordu. Bu nedenle TÜRKİYE'yi asla içlerine almıyorlardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Maalesef olan bu. Hedef Avrupa'ydı.

Daha önce de yazdım.

Hatırlayalım...

13 Temmuz 2009'da Nabucco boru hattı için Ankara'da imzalar atıldı.

Bu imza hem Türkiye'nin o günkü duruşunu hem şimdiki frekansını hem de nelerin değiştiği göstermesi açısından önemliydi. NABUCCO AVRUPA'nın gaz güvenliğini Rusya'nın elinden alan Türkiye'yi öne çıkaran TÜRK GAZI ile buluşma projesiydi.

Bunun için Bulgaristan'da 424 km., Romanya'da 475 km., Macaristan'da 373 km., ve Avustruya'da 47 km. boru hattı inşa edilecekti. Böylece ORTA ASYA'dan gelen gaz ALMANYA'ya ulaşacaktı.

AB rahat nefes alacaktı.

Proje için NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL GMBH isimli firma Avusturya'da 2004'te kuruldu. Ortakları da OMV AVUSTURYA, MOL MACARİSTAN, TRANSGAZ ROMANYA, BULGARGAZ BULGARİSTAN, BOTAŞ TÜRKİYE, GDF SUEZ FRANSA... GDF SUEZ Alman ortak RWE'nin hisselerini OMV'ye satmasından sonra oyuna dahil olmuş hisse satın almıştır... 2013'te... OMV'nin Türkiye'deki hareketlerine ayrıca bakın!

Yani Türkiye GEZİ OLAYLARI ile 17-25 ARALIK olayları ile sarsıldığı yılda ENERJİDE büyük bir kırılma yaşanıyor, AVRUPA Rusya'ya alternatif olarak düşündüğü AZERİ ve TÜRKMEN gazını alamıyordu. Belki o proje hayata geçse şimdi bambaşka bir iklim oluşacak başka şeyler yazacaktık.

Proje yaşasa, AVRUPA Türkiye üzerinden hem ORTADOĞU'ya hem ORTA ASYA'ya akacaktı.

İran'ı enerji oyununun içine çekip RUSYA'yı dışarıda bırakacaktı. Ve belki de orta uzun vadede Moskova'yı çökertecekti. NABUCCO bir siyasi tercihi de beraberinde getiriyordu. Projenin yatması, Türkiye'nin de yönünü belirlemede etken oluyordu.

AVRUPA ile o günden sonra ara açılıyor, farklı kutuplara gidiliyordu.

Ancak Merkel ve AB, RUSYA'nın yapacağı UKRAYNA hamlesini görmüyor, ABD'nin KUZEY AKIM-2'ye itirazını anlamıyor "bize bir şey olmaz söylemiyle" gidiyorlardı.

Ancak RUSYA'nın BAKIM yapılması(!) dolayısıyla gazı sık sık kesmesi ALMANYA'yı titretiyordu. Mesela geçtiğimiz OCAK ayında kilowatt/saati 23.8 cent olman elektrik fiyatı önceki gün 48.8 cent'e fırlıyordu.

Gaz BERLİN'i iyiden iyiye sıkıştırıyordu. Kimya, cam ve çelik sanayii resmen kırmızı alarm durumundaydı. Herkes bilir ki ALMAN MAKİNASI ÇOK SATTIĞI ihracatta rekor gelirdi. Büyük devlet olmalarının nedeni buydu.

Otomobilden beyaz eşyaya kadar her yerde ALMAN egemenliği vardı. Güçlü ALMANYA güçlü AB'yi bir arada tutuyor ve açıklanmasa da ABD'ye meydan okuyordu.

Avrupa ortak para, karşılıklı ekonomik bağımlılık BARIŞ DENGESİ çiçek böcek günün sonunda işe yaramıyordu. Zaten bu günü görebilselerdi TÜRKİYE binlerce kez AB'ye davet edilirdi.

Kırmızı halıda karşılanırdı.

Özellikle AVRUPA ORDUSU için komutanlık bize verilirdi... Iskaladılar.

Rusya'nın ABD'nin itmesiyle UKRAYNA'ya girebileceğini hesap edemediler. Savaşın umduklarından fazla süreceğini göremediler.

Enerjide böylesine bir buhranla karşı karşıya kalabileceklerini kestiremediler. Son tahlilde bütün hesaplar şaştı. Ve yeni yepyeni bir DENGE kurulmak üzere... Bu da savaştan sonra olacaktı...

Savaş bitinceye kadar da çok şey yaşanacaktı.

Temmuz'un sonu gibi Ukrayna'nın en varlıklı iş insanlarından olan ve TAHIL BARONU ismiyle bilinen Aleksey Vadaturskiy'in Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında eşi ile birlikte hayatını kaybediyordu.

Ukrayna'da TAHIL demek GLENCORE demekti.

Önceki gün de çok değişik ilişkileri bulunan DUGİN hedef alınıyor ancak kızı ölüyordu. Festivalde aracına bomba yerleştiriliyor ve Dugin o acıyı çıplak gözlerle izlemek zorunda kalıyordu.

Sık sık altını çizdiğim gibi SAVAŞA İSTİHBARAT DA KARIŞMIŞTI VE ÇOK CAN YANACAKTI.

Koca GERMENLER'i koca AVRUPA BİRLİĞİ'ni tasfiye etmek mümkündü ancak kolay değildi. O zorluklar yaşanacaktı. ABD-RUSYA-İNGİLTERE düğmeye çok önce bastı. Nabucco'da bile bu vardı. Ancak biz sonuçları yeni görüyorduk...

NOT: Dugin'in kızının hayatını kaybettiği kazada rol alan iki kadın ismi açıklandı.

Birinin üzerinden TÜRKİYE bağlantısı kurulacaktı.

Bu ihtimal vardı. Aslında BARIŞ GÖRÜŞMELERİ bu suikastla kesilip atılıyordu.

Trump'a bağış yapan vakfın yöneticisi olduğu söylenen KADININ Türkiye'de de izi aranacaktı... Suikasttan Trump'a, Türkiye'ye ve Dugin'in kızına uzanan bir HAT kuruluyordu.