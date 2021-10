Komedya!

TÜRKİYE, coğrafyası nedeniyle eşsiz bir değerde... Paha biçilemeyen elmas gibi.

Bulunduğu yer, izlediği politika, yaptığı ittifaklar son derece değerli...

Türkiye'nin son derece kritik bir dönemden geçtiği de ortada. Pandemi sonrası başlayan ekonomik kriz, siyasi krizlere gebe!

Bizi yoracak merkezlerden biri SURİYE... Önceki gün yazdım! ABD ile Rusya sanıldığı gibi her fırsatta karşı karşıya gelen, rakip ve düşman ülkeler değil.

Oysa genel kanı ABD ile RUSYA devamlı çatışıyor şeklinde!

Ancak değil!

Hiç değil...

Başkan Erdoğan ABD'ye BM Zirvesi için gitti. Biden Washington'a geçince görüşme gerçekleşmedi.

Türkiye gibi önemli bir ülkeye önemli bir müttefike gereken ilgi gösterilmedi.

Erdoğan da orada PUTİN İLE SOÇİ'DE bir araya geleceğini açıkladı. Oysa takip edenler bilecektir, RUSYA içinden başlayıp ABD'nin içine uzanan gizli kocaman bir güç vardır!

İlişkiler bu HAT üzerinden sağlanır. Birkaç yıl önce yazdım! Putin'i göreve getiren VALENTIN YUMASHEV'di...

İrina Vedeneeva'yla yolu kesişiyor ve büyüdükçe büyüyordu. Hanımefendi de özel biriydi. Üniversite okurken BURSLUYDU!

Kendisine destek olan büyüten yetiştiren de Doug Coe'ydu! COE sıra dışı biriydi! Dizisi belgeseli vardı! Merak edenler izleyebilir!

Coe, İrina Vedeneeva'ya destek oluyor o da Valentin Yumashev ile evleniyordu.

Ancak Vedeneeva sıradan biri değildi! YELTSİN'in akıl danıştığı önemli bir isimdi. Evlendiği adamı yani Yumashev'i YELTSİN'e öneren ve önünü açan da oydu.

Sonra Doug Coe ile tanıştıran da... İşte bu Yumashev daha sonra PUTİN'i DEVLET BAŞKANLIĞINA getirecek kişiydi! Hikaye kabaca böyleydi. Çok konuşulmasa da ABD ile RUSYA arasındaki BAĞ çok görülmek istenmezdi.

Rusya büyük devletti. Fransa'nın da Almanya'nın da İngiltere'nin de etkileri büyüktü.

Romanovlar'dan beri...

Ancak bu HAT daha canlı ve etkiliydi!

Bunu bildiğim için kolay kolay RUSYA, ABD'nin sözünden çıkmazdı! Çıkamazdı!

Avrupa'yı Rusya üzerinden GAZA bağlayan da Washington'du!

NABUCCO olacaktı!

ABD devreyi gerdi "Eğer Türk Cumhuriyetleri'nden alınacak gaz Türkiye üzerinden AVRUPA'ya taşınırsa arka bahçen gider, AVRUPA gelir buralara yerleşir" uyarısı yaptı... Proje yattı! Ana aktör RUSYA oldu.

KUZEY AKIM-2'ye sözde itiraz ettiler, ancak tek bir hamle yapmadılar!

Yapmazlardı!

Neyse...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "NATO müttefikimiz Türkiye'ye karşı sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz.

Suriye'de öldürülen Türk polis teşkilatı mensuplarının ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Önceki gün ne yazdım!

Suriye'de kuş uçsa ABD ile RUSYA'nın haberi olur! Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çıktı saldırıları yorumladı:

"ABD, Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veriyorsun.

Bu samimiyetsiz bir açıklamadır. YPG/ PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzili, aşağı yukarı 30 kilometre. ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık.

Her ülke de bu bölgedeki teröristleri 30 km. güneye çıkaracaktı.

ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülke de sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek.

Suriye'de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız.

Bölgede boşluk olması, terör örgütlerinin lehine olacaktır. PKK/YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye'nin toprak bütünlüğü için de önemli..."

GÜDÜMLÜ FÜZELERLE Türk askerine polisine saldırı oluyordu! Bunu bilmemeleri mümkün mü?

Elbette hayır!

Tam bunlar olurken tesadüf bu ya ESAD bir anda parlatılıyordu!

Türkiye ile Suriye arasındaki gerilim tırmanırken, Newsweek kapsamlı bir Orta Doğu analizi hazırladı. ABD'nin önde gelen yayın organı Newsweek, kapağını Suriye'ye ve Suriye Devlet Başkanı Esad'a ayırdı!

"Suriye lideri Esad, dünya sahnesine geri dönüyor" başlığını kullandı. Dergide ESAD'ın, çevresinin ne dediklerine girmek istemiyorum.

Bilinmesi gereken TÜRKİYE'ye karşı bir HAMLE hazırlanıyordu!

Her türlü tuzak yani...

Dergi, "2021'in alacakaranlığında Suriye Devlet Başkanı sadece hayatta kalmadı. Dünya sahnesine çok şaşalı bir şekilde geri döndü. Uzun süredir müttefikleri olan İran ve Rusya'nın desteğiyle Esad, kendisini devirmek isteyenlere karşı Suriye topraklarının birçoğunun kontrolünü ele geçirdi" notunu düştü! Dışarıda bunlar olurken hala içeride olayı anlayamayan çok kişi vardı. Bu ülke bizim. Siyasi tartışmalar her zaman olur yaşanır! Ancak hassas bir dönemden geçildiği unutulmamalı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD ve Rusya'yı işaret etmesi, olayın tanımı açısından net ve açık. Konuyla doğrudan ilgisi olmasa da Haluk Levent'in KIZILODU KOROSU ile birlikte konser vermesi de politik bir mesaj içermiyor mu? Kremlin açısından bakılırsa Haluk Levent'in tercih edilmesi, Erdoğan karşıtı bir pozisyonu işaret etmiyor mu? Sadece paylaşayım istedim...

Herkesin bin düşünüp bir adım atması gereken dönemdeyiz... Sakin, dikkatli ve temkinli olmalıyız...