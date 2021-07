Alev topu

TÜRKİYE'DE ülkesine uzak, topraklarına sırtını dönmüş bir dünya zavallı vardır.

Hem bilmezler hem bilmediklerini bilmezler hem de öğrenmezler...

Türkiye içinde yaşanan can yakıcı bütün olayların beyni ve emir vericisi DIŞARISIDIR...

Bazılarının anlamak istemediği DIŞ GÜÇLERDİR

BUNLAR... İçeride Türk ismiyle görürsün... Türk vatandaşıdır da! Ancak yaptığı işin sonucunu toplayan DIŞARISIDIR...

Ülkeyi kavuran yangınların çıkmasından bir gün önce ÜLKEDE ACI VERİCİ OLAYLARIN

YAŞANACAĞINI

YAZDIM. Tatildeyken bile bunu görmek zor değildi. Dün de altını kabaca çizdiğim garip gelişmeler yaşandı. Kimse üzerinde durmadı. Ben de "Dışarısı sevinmesin" diye yazmadım. Resmen devleti tehdit ediyorlardı...

Bizler ne yapıyoruz peki?

"Suriyeliler'den bıktık usandık şimdi de Afganlar geliyor. Mecbur muyuz bunları çekmeye... Bunlarla aynı çatı altında yaşamak istemiyoruz..." diye isyan ediyoruz.

Tek tek gidelim...

TÜRKİYE'YE SAVAŞ

AÇILDIĞINI GÖREREK

İLERLEYELİM...

Konu yine Türkiye'nin konumuyla ilgili...

Hatırlarsınız. Erdoğan Başbakan'dı. Başkan Obama ile iyi bir diyalogları vardı. Erdoğan ne zaman ABD'ye gitse, Beyaz Saray'ın önüne gelse, anında bir TERÖR SALDIRISI OLUR

VE ASKERLERİMİZ

ŞEHİT EDİLİRDİ.

Mesela Tokat Reşadiye saldırısı tam böyle bir olaydır. 7 askerimizin şehit edildiği planlı bir pusudur.

Örnek çoktur. Sık sık yazdığım gibi Türkiye, ABD-İNGİLTEREAVRUPA arasında çekiştirilen bir ülkedir.

Değerli ve önemli olduğu için her EKSEN, yanında görmek ister. Türkiye ABD'ye yanaştığı zaman diğer iki eksen kendini hissettirir. Hiç şaşmaz.

Biz bunu son yıllarda PKK olarak gördük.

Ancak karar veren ve uygulatan DIŞARISIDIR...

3 gündür devam eden ve başka başka yerlerde baş gösteren ORMAN YANGINLARI da DIŞ SALDIRIDIR...

Türkiye'nin aldığı alacağı kararları değiştirmek isteyenler var. Elinde ateşle gelen bunlar...

Biden seçildi geldi.

İlk önemli zirve ÇİN ile ALASKA'da yapıldı.

Sonra G7 ve Putin'le...

NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile de görüştü. Gerçekçi olarak baktığımızda ABD'nin dünyada rakibi yok. Hiçbir şekilde yok.

Ancak onlar dünya sistemini kontrol ettiler ve bunu devam ettirmek niyetindeler. Sorun da bu. Buna itiraz edenler var. Avrupa ile ÇİN ilk iki sırada... Türkiye de kendi politikalarını izlediği için iki ara bir dere durumuyla karşılaştı. Libya'ya giden gemimizin Alman firkateyni tarafından durdurulması, Suriye'de saldırıya uğramamız, Tunus'ta darbenin gerçekleşmesi, Afganlar'ın Türkiye'ye yönelmesi, ABD'nin DEDEAĞAÇ'a yüzlerce tank ve ağır silah indirmesi, YPG'ye gözle görülür yardımın devam etmesi, Kabil Havaalanı'nın Türk askerine bırakılacak olması gibi pek çok önemli olay peş peşe geldi.

Erdoğan'ın KIBRIS'a gidip özellikle AVRUPA'ya Kıbrıs üzerinden tokat atması son derece önemliydi.

Zaten YANGINLARA bakarsanız AKDENİZ'i ve KIBRIS'ı uzaktan gören koordinatlardır...

Devam...

Trump Hindistan'a gitti köprüleri kurdu mu?

Kurdu. Biden geldi. Kaldığı yerden gaza bastı. Bizdeki ayrılık yoktu onlarda!

Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Jaishankar'la görüştü. Masadaki ana konu ÇİN'di. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da ÇİN'de olacaktı! Bunlar planlanırken önemli bir adım atıldı. ABD 7. FİLOSU bölgeye gönderildi. ABD DENİZ KUVVETLERİ içindeki en önemli güç, olan biteni denizden izleyecekti.7.

FİLO'da en az 20 bin denizci 70'ten fazla gemi 200'e yakın da uçak bulunmaktaydı! ABD, egemenliğini korumak için ASYA-PASİFİK'te bayrak gösteriyordu...

Bütün bu olanlar arasında TÜRKİYE'nin rolü ve kullanacağı koordinat önemliydi.

Çin ile mi, Avrupa ile mi, İngiltere ile mi yoksa ABD ile mi olacaktı?

Ankara ÇİN ile yakın ve sıcak temasları sürdürüyordu. Bu SIR da değildi. Hatta UYGUR TÜRKLERİ için "ARA BOZULMASIN" diye sessiz kaldığı da oluyordu.

Ancak Meral Akşener'in paylaşımlarından sonra Çin Büyükelçiliği "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır..." karşılığı verdi. Büyükelçi Liu Şaobin de DIŞİŞLERİNE çağırıldı. Bu az önemde bir şey değildi! Not ettiğim kritik olaylardandı!

Derken zaman aktı geçti. Türk askeri KABİL'i aldı. Bu adım üzerine de çok sayıda AFGAN GENCİ yollara düştü.

Türkiye'nin yolunu tuttu...

İçeride tepki birden çoğaldı! "Acaba gelenler AFGAN özel kuvvetleri miydi? Bu gençler kaçıyormuş görüntüsü altında gelip eğitim alıp geri mi gidecekti? Türkiye İpek Yolu'nda önemli bir merkeze mi oturuyordu?" diye sormadan edemedim.

Haliyle bu adımlar EKSEN DEĞİŞTİRMEK olarak algılandı. Ve dışarısı düğmeye bastı ve ALEVLERLE üzerimize geldi. Pek çok noktadan saldırarak ORMANLARIMIZI ateşe verdiler... Bunu gördüğüm için de önümüzdeki günler önemli. "Çok dikkat etmeliyiz" diye not düştüm... 11 EYLÜL İKİZ KULE saldırılarıyla başlayıp Coronavirüs ile devam eden oyunun sonlarına doğru gidiyoruz.

Türkiye de son yıllardaki tutumunu değiştiriyor gibi... Olay bu...

İzleyelim görelim...