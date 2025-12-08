takvim-logo

Anthony Musaba'nın kullandığı araç alev alev yandı! Futbolcu ve ailesi ölümden döndü

Samsunspor'da top koşturan Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.

MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI

Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü, futbolcu ve ailesinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş oldukları hızlı müdahale için itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

