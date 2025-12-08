Anthony Musaba'nın kullandığı araç alev alev yandı! Futbolcu ve ailesi ölümden döndü
Samsunspor'da top koşturan Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.
MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI
Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.