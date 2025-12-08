Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 2 kişiye çarpıp kaçarken 7 araca zarar verdi

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 23:18

Pendik'te hafif ticari aracıyla 2 kişiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken sokakta park halinde bulunan 7 araca daha çarptı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2.39 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kurtköy Ormangülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mikail Burak P., sokakta yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar sürücünün yanına giderek tepki gösterdi. Panikleyen sürücü, aracına binerek geri manevra yaptı ve kaçmaya çalışırken sokakta park halindeki 7 araca daha çarparak zarar verdi.